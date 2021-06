Deși nu este bucătar, ci doar pasionat de gastronomie, tânărul artist a impresionat la bancul de lucru, tocmai de aceea și cea de-a 16-a confruntare l-a găsit tot la Antena 1. Tot această luptă i-a purtat și ghinion fiindcă a primit cele mai slabe note din partea juraților, astfel că a fost eliminat.

După verdict, până și Sorin Bontea l-a felicitat pe Keed pentru activitatea sa din cadrul emisiunii, fiind impresionat de eforturile pe care le-a depus concurentul. De altfel, tânărul se afla pe o curbă ascendentă, așa că nimeni nu se aștepta să părăsească acum competiția.

Dar ce bine că există amulete, nu? Una dintre ele l-a și salvat de la necaz pe cântăreț. Chef Florin Dumitrescu a decis că artistul este omul pe care trebuie să folosească bomba câștigată în audiții.

„Keedule, pentru tine! Voiam să păstrez amuleta pentru Ștefan, Cătălin sau Florin, doar că ei mi-au demonstrat că nu au nevoie de așa ceva”, a zis Florin Dumitrescu, spre marea bucurie a tuturor.

„Keed e Keed, e copilul nostrum, nu are de ce să plece. Până în semifinală suntem o echipă”, a mărturisit Cătălin Amarandei.

„Fratele meu, nu am cum să te pierd aiurea pe o prostie. Nu am cum să te pierd, am câștigat bomba pentru tine. Te-ai întors acasă!”, i-a zis Florin Dumitrescu lui Keed.