Riki și-a tatuaj pe braț câteva elemente pentru a-și aminti mereu de Chefi la cuțite. Acum are pe piele și numele lui Sorin Bontea

Jovialul concurent de origine japoneză, în vârstă de 26 de ani, nu doar că i-a impresionat pe chefi cu preparatul său din audiții, ci i-a făcut să râdă în hohote, lucru care se repetă și astăzi, în cel de-al 15-lea duel din sezonul 9. El locuiește de opt ani în Constanța, unde se ocupă de un restaurant asiatic aflat la malul mării. Colaborează cu chef Shoji Toshihisa, care, de asemenea, a concurat în sezonul trecut la show-ul gastronomic al Antenei și care l-a învățat pe deja celebrul japonez să gătească mâncare italienească și franțuzească.

Ediția 44 din sezonul curent îl găsește tot pe micul ecran, desfătându-i pe chefi cu preparate din țara de origine și nu numai, dar și făcând show atunci când se află la bancul de lucru. E cert! Riki e fericit în România și s-a simțit excelent participând la „Chefi la cuțite”. Tocmai de aceea, de curând, a decis să își facă unele însemne pe piele, pentru a-și aminti de etapa minunată din viața sa.

„Vreau să îmi amintesc de tot!”

El și-a scris pe braț numele conducătorului echipei sale, sigla acesteia, o furculiță, data în care s-a prezentat la audiții și a primit trei cuțite drept răsplată pentru delicatesele prezentate și ziua când a intrat în echipa verde.

„Când am avut zi liberă de la filmare am avut ideea: „Riki, cred că ești primul băiat cu numele lui chef Sorin Bontea pe tine”. Apoi, m-a întrebat Paul Vasile unde mi-am făcut desenul cu furculița și i-am spus să vină cu mine. Acolo, am făcut:

- ziua când am luat trei cuțițe;

- echipa verde, first day (n.r. prima zi);

- furculița;

- nume de chef Bontea!!.

Multă lume zice că sunt nebun, dar eu vreau să îmi rămână totul în memorie forever (n.r. pentru totdeauna). Când am venit la emisiunea de chefi, viața mea s-a schimbat și eu nu vreau să uit niciodată. O zi super minunată, diamantelor!”, a notat acesta în descrierea imaginilor publicate pe contul personal de Instagram.