Solista spune că anul acesta este dificil să se pronunțe în ceea ce privește o prezență feminină care să pună mâna pe trofeu, deși crede că în finală merită să intre Elena Marin. Cei pe care îi vede mai aproape de premiu sunt Zanni și Albert, iar balanța sa înclină spre Zanni.

„Îmi place mult de Elena Marin, e favorita mea. O vreme a fost foarte bună, dar acum, așa mi se pare, lucrurile nu mai sunt ca înainte. A mai greșit și ea, în plan social, a avut și perioade mai proaste pe traseu, dar e un concurent puternic, o văd în finală.

Din ceea ce am văzut eu, Zanni este marele favorit, la Faimoși. Cred că are cea mai mare susținere, se descurcă foarte bine și pe traseele de la Survivor, e popular.Albert de la Războinici are și el șanse, deși cred că, totuși, Zanni va strânge mai multe voturi. Dar doar Albert de la Războinici cred că mai poate câștiga Survivor, e singurul din echipa lui care ar putea să o facă”, a declarat interpreta pentru Fanatik.