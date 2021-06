Culiță Sterp a abandonat competiția de la Kanal D din motive personale și a decis să se întoarcă în România, unde îl aștepta Daniela Iliescu, iubita lui însărcinată. Aceasta nu a fost prezentă la aeroport în momentul sosirii lui, însă îl așteaptă acasă.

Solistul a fost întâmpinat la venire de mama lui, doamna Geta, și de fratele Iancu, iar revederea a fost una emoționantă. Culiță și-a strâns puternic în brațe părintele, moment în care ambii au început să plângă, fiind copleșiți de bucuria clipei. Cel care a mai destins atmosfera a fost Iancu, care a glumit pe seara aspectului fizic al fratelui său. De asemenea, deși nu tocmai un moment potrivit pentru o astfel de veste, l-a înștiințat pe supraviețuitor că urmează să aibă o cântare, semn că trebuie să se îmbărbăteze rapid.

„Bine v-am găsit! Primul meu gând a fost acasă și uite că Dumnezeu m-a ajutat să ajung la familia mea, la mama mea, la frații mei. Am emoții. Lasă, eu pe Daniela o întâlnesc acasă. Mă simt de parcă am ieșit din închisoare și acum am venit în civilizație, după aproape jumătate de an de stat în jungla aia. Când am pășit pentru prima dată în aeroport, mă simțeam ca un copil mic pe care mama îl scoate să îl ducă la cumpărături. Am slăbit în timpul ăsta, ce e drept. Nu m-am cântărit, dar chiar sunt curios să văd câteva kilograme am”, a declarat Culiță Sterp într-un interviu pentru Kanal D.