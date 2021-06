Andreea de la Faimoși și Adelina de la Războinici au fost propuse să plece acasă în cele două consilii de eliminare din timpul săptămânii precedente, ele fiind cele mai noi concurente din show-ul de la Kanal D.

Înainte de a afla cine își va reîntâlni familia, în România, prezentatorul Daniel Pavel a anunțat cine sunt favoriții publicului, atât din echipa Faimoșilor, cât și din echipa Războinicilor. Din tabăra roșie, cel onorat să ocupe această poziție din nou a fost Zanni, care l-a propus spre eliminare pe Ștefan, pe motiv că este cel mai nou concurent din grupul lor. De cealaltă baricadă, preferatul celor de acasă a fost Albert, care l-a nominalizat pe Marius. În final, supraviețuitorul care a strâns cele mai puține voturi a fost Andreea.

Faimoasa a izbucnit în lacrimi atunci când a auzit verdictul, deoarece nu și-a dorit ca parcursul său să se încheie atât de rapid. Coechipierii i-au fost aproape, au îmbărbătat-o și și-au manifestat regretul față de veste. Cosmin și Elena au stat cu capul în pământ în timpul pledoariei colegei.

„Nu-și mai au rost cuvintele acum, sentimentul este foarte puternic, emoția este foarte puternică, după cum am spus, mi-aș fi dorit ca această competiție să nu se termine aici, mi-aș fi dorit să continui. Sunt conștientă ca am venit în competiție mult prea târziu față de colegii mei, la fel cum a mai spus, nu am reușit să demonstrez la fel de mult cum au făcut-o ei, totodată, sunt împăcată cu ideea că am fost, am luat parte la toată aventura, am învățat extrem de multe lucruri, am reuțită să conviețuiesc alături de oameni extraordinari, mă bucur că le-am auzit poveștile de viață, povești care m-au inspirat, care mi-au oferit o lecție”, a declarat tânăra printre lacrimi.