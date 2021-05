Alina Ciuculescu, fostă floretistă, prima spadasină a României, nu s-a calmat după incidentul din „Survivor”, dintr-o ediție anterioară, când Zanni, Sebastian și Ștefan aproape că s-au luat la bătaie. În descrierea unui filmuleț postat în spațiul virtual, aceasta l-a numit „psihopat” pe Zanni. Ulterior, a scris și câteva rânduri, pentru a-și explica ieșirea.

„Sunt o persoană competitiva pe toate planurile și fiind implicata direct m-a prins ‘febra’ emisiunii Survivor. Fără să stau prea mult pe gânduri mi-am zis să ‘bag bățul prin gard’, m-am amuzat copios la toate comentariile pro/contra crezând că totul are o limita a bunului simt, dar m-am înșelat amarnic. Trăim într-o societate în care valorile reale (indiferent de ocupația pe care și-au ales-o) nu mai sunt apreciate, iar oamenii te judecă în fel și chip. Până aici totul e asumat, dar când vezi că mulți sunt mult prea pătimași în acest joc și o iau prea în serios este o problemă”, a notat fosta sportivă.

În continuare, a precizat că nu va permite nimănui să îi judece sau jignească familia, menționând că și-a crescut fiul așa cum a știut mai bine. În final, s-a arătat dezamăgită de turnura luată de show-ul de supraviețuire de la Kanal D.

„Nu am să permit nimănui să-mi judece familia și să mă jignească. Tot ce am realizat până acum a fost pe forțe proprii, fără ajutorul nimănui și mi-am dorit să fiu un exemplu de femeie puternică. Copilul mi l-am crescut așa cum m-am priceput mai bine, mi-am dorit să fie o persoană puternică, să aibă caracter și sa lupte pentru ce este important”, a mai scris femeia.

„În viziunea mea SURVIVOR era o competiție în care concurenții își testează aptitudinile sportive, psihologice și umane. Din păcate, m-am înșelat și lucrurile au luat o turnură greșită, iar mie nu-mi face nici onoare să mă bag acolo unde ‘nu-mi fierbe oala’. Noi, foștii sportivi, am crecut cu o anumită mentalitate, asta ne-a ajutat să avem performanțe, apropo: aici intră inclusiv aroganța. În fine, ca s-o scurtez, că deja m-am întins prea mult, am scris aceste rânduri nu ca să mă scuz, ci ca voi susținătorii concurenților sa înțelegeți (dacă vreți sa înțelegeți) cum stau lucrurile”, a încheiat ea.