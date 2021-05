Tinerii îndrăgostiți au fost prezenți, marți, în platoul show-ul lui Teo Trandafir, de la Kanal D, pentru a discuta despre cum le-a schimbat viața experiența trăită de Sorin. Pare că destul de mult, deoarece Războinicul a venit acasă echipat cu un inel special. Este vorba despre o scoică ce s-a potrivit perfect pe mâna Laurei. Deși cei doi nu au în plan să se căsătorească oficial prea curând, au admis în fața telespectatorilor că legătura oferită de această bijuterie este sacră pentru ei. Ba chiar tânăra are în plan să i-l lase moștenire fetei lor, atunci când vor avea copii.

„Eu îl aveam pregătit de mult. Din prima lună la Survivor mă gândeam să fac asta. Când am ajuns în aeroport, eram entuziasmat, și uitasem de el. A fost atât de bucuroasă să-l primească. Știam că îi va plăcea, mai ales că nu crede în acte și acest simbol este mai mult decât un document ce ne-ar putea uni”, a declarat Sorin la Kanal D.

„Da, nu știu de ce, dar eu cred că o cununie cu acte ne-ar face să nu ne mai dăm interesul unul pentru celălalt. Am crede din acel moment că el e al meu, eu a lui și nu am mai depune efort în a ne face fericiți. Zilele trecute, să vă povestesc, am uitat inelul într-un restaurant. M-am spălat pe mâini și l-am uitat pe masă. Am plâns în hohote pentru că nu îl mai găseam și credeam că l-am pierdut pe veci. Într-un final, cei de la restaurant i-au scris pe Instagram lui Sorin, pentru că l-au recunoscut, și au păstrat inelul. Când l-am revăzut, am fost atât de fericită. Vreau să i-l dau fiicei noastre. Ăsta este planul”, a completat Laura.