„Sunt foarte bine acum. Din păcate, a trebuit să plec. Când am plecat de acasă îmi era foarte teamă de probleme medicale. Cumva, eu am venit șubred, să zic așa, în această competiție. Situația mea s-a agravat. Eu nu am știut exact ce am. Știam că m-am accidentat pe traseu la genunchi, dar problemele au devenit din ce în ce mai rele. Spre final, înainte să ies, am făcut un RMN. Mi-au venit rezultatele și nu au fost bune. Am meniscul fracturat, un tendon aproape să se rupă, două tendoane inflamate și la rotulă am o problemă din naștere. Dar, dacă ar fi să mai particip, mi-am răspuns afirmativ și mi-am spus că aș fi același om.

Cât despre comentariile oameni, sunt foarte multe remarci care mi se par nedrepte. Eu am trăit aici cu totul altceva față de ce se vede acasă. Lumea vorbește din cele două ore pe zi, de patru ori pe săptămână, noi stăm aici 24 din 24. Eu știu că orice aș spune acum, nu aș fi văzut bine în continuare. Dar le-aș spune că deschidă mai bine ochii”, a declarat Sorin la „Teo Show”.