Adelina și Bogdan de la Războinici și Cucu, Cosmin și Sebastian de la Faimoși au fost pe picior de plecare în ediția de duminică seară a ”Survivor”. Nu doar numărul mare al concurenților aflați în această poziție a stârnit dialoguri aprinse, ci și nominalizările celor favoriți. Cel mai recent Consiliu l-a arătat pe Ștefan favoritul publicului, alături de Zannidache. Alegerea fotbalistului i-a adus replici acide din partea coechipierului artist.

„Acum m-am enervat. Ștefan e un huligan fără clase. Ăsta e foarte mare tupeu să faci așa ceva, când ai mai multe motive să-l votezi pe Culiță, care nu va ieși în detrimentul oricărui Războinic, vii cu argumentul ăsta. Cum să spui că îl votezi pe un om care stă aici de cinci luni, care a luat tot greul în spate, care este apt pe fiecare traseu, își rupe picioarele și se numără printre cei mai buni sportivi de când este aici?

Tu arunci votul ăsta cu atât tupeu, fiind susținut de alții din echipă că adevărul iese la iveală. Nu înțeleg cum a ieșit el favorit. E un huligan fără clase care continuă să aibă tupeu. Pentru acest vot nu mai există. Votul meu va merge către Cucu, pentru că, fiind nou, are șanse Cosmin să rămână în competiție. Cosmin merită mai mult să rămână în concurs”, a declarat Zannidache.

Discursul celui eliminat

Strategie ori ba, calculele celor roșii au funcționat. Nici de această dată niciun competitor din tabăra vedetelor nu a plecat. În schimb, la Războinici se strâng rândurile. Bogdan a fost cel care și-a luat ”adio” de la jocul de supraviețuire din Dominicană în seara precedentă. Tânărul a plecat cu zâmbetul pe buze, susținând că aventura a fost una plăcută pentru el.

Citeste si: Ministrul Justiţiei: Eliminarea pensiilor de serviciu nu este posibilă

„Mă simt foarte câștigat fiindcă am luat parte la această experiență, pentru că am urmărit toți acești oameni pe care îi urmăream la televizor și, când îi vedeam, mă întrebam cum o fi, cum se joacă, care e atmosfera. În mare parte, mă simt foarte câștigat. Îmi pare și rău, într-adevăr, că nu mai pot să lupt alături de colegii mei și că i-am lăsat știrbi de un om, după ce că și-așa eram puțini. Sper că am făcut o părere bună. În rest, vă aștept cu mare drag acasă”,