Premiile Oscar sunt atribuite în fiecare an pe baza voturilor exprimate de cei aproximativ 9.000 de membri ai Academiei de film americane (Academy of Motion Picture Arts and Sciences - AMPAS).

Cea de-a 93-a gală de decernare a premiilor Oscar a avut loc în noaptea de duminică spre luni la Dolby Theatre şi gara Union Station din Los Angeles. Gala a fost transmisă în direct de postul american ABC şi a fost difuzată în peste 225 de ţări şi teritorii din întreaga lume.

Lista completă a premiilor decernate la gala Oscar 2021

Cel mai bun film: "Nomadland"

Cel mai bun regizor: Chloe Zhao ("Nomadland")

Citeste si: Petrecerea lui Elton John cu ocazia Oscarurilor a strâns milioane...

Cel mai bun actor în rol principal: Anthony Hopkins ("The Father")

Cea mai bună actriţă în rol principal: Frances McDormand ("Nomadland")

Cel mai bun actor în rol secundar: Daniel Kaluuya ("Judas and the Black Messiah")

Cea mai bună actriţă în rol secundar: Yuh-Jung Youn ("Minari")

Citeste si: Tristețe în lumea cinematografiei! Cine este actorul care suferă de...

Cel mai bun lungmetraj internaţional: "Another Round" (Danemarca)

Cel mai bun lungmetraj de animaţie: "Soul"

Cea mai bună scenografie: "Mank"

Cel mai bun scenariu adaptat: "The Father"

Citeste si: O pisică a adormit în mașina de spălat, dar a supraviețuit miraculos

Cel mai bun scenariu original: "Promising Young Woman"

Cea mai bună imagine: "Mank"

Cel mai bun montaj: "Sound of Metal"

Cea mai bună coloană sonoră: "Soul"

Cel mai bun cântec original: "Fight For You" (interpretat de H.E.R. pentru filmul "Judas and the Black Messiah")

Cel mai bun sunet: "Sound of Metal"

Cele mai bune efecte vizuale: "Tenet"

Cel mai bun machiaj/ cea mai bună coafură: "Ma Rainey's Black Bottom"

Cele mai bune costume: "Ma Rainey's Black Bottom"

Cel mai bun scurtmetraj animat: "If Anything Happens I Love You"

Cel mai bun scurtmetraj de ficţiune: "Two Distant Strangers"

Cel mai bun lungmetraj documentar: "My Octopus Teacher"

Cel mai bun scurtmetraj documentar: "Colette"

Premiul umanitar Jean Hersholt: Tyler Perry şi Motion Picture & Television Fund (MPTF).