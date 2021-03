Casa de moda Gucci și-a deschis arhiva istorică pentru a-l ajuta pe regizorul britanic Ridley Scott să recreeze ținutele și accesoriile potrivite pentru noul său film despre asasinarea lui Maurizio Gucci. Mădălina Ghenea este românca ce se alătură distribuţiei filmului „Gucci”, care are ca subiect principal asasinarea nepotului celui care a creat celebra marcă italiană de modă, şi din a cărui echipă fac parte vedete ca Lady Gaga, Al Pacino, Adam Driver şi Jared Leto.

Pe contul oficial de Instagram al filmului „House of Gucci”, au apărut fotografii de pe set cu Mădălina Ghenea lângă Al Pacino. Românca a fost aleasă pentru a o interpreta pe Sophia Loren în filmul american regizat de Ridley Scott.

Din cauza pandemiei de coronavirus, premiera filmului s-ar putea amâna până în 2022. Scenariul filmului este scris de Roberto Bentivegna şi este bazat pe cartea „The House of Gucci: A Sensational Story of Murder, Madness, Glamour, and Greed” scrisă de Sara Gay.

Lady Gaga o va interpreta pe Patrizia Reggiani

Lady Gaga o va interpreta în noul proiect pe Patrizia Reggiani, condamnată pentru asasinarea fostului său soţ Maurizio Gucci, care a fost împuşcat de un asasin plătit, la 27 martie 1995, în timp ce intra în sediul firmei sale din Milano.