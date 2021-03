Gina Pistol trăiește cele mai frumoase momente din viața sa după ce a adus pe lume primul său copil, o fetiță. Micuța Josephine împlinește astăzi două săptămâni de când s-a născut. Prezentatoarea TV a postat pe pagina sa de Instagram o fotografie alb-negru în care apare în timp ce îi ține piciorușul drept al Josephinei în mâna sa stângă.

“… și mă topesc de dragul ei. Am crezut că știu ce-i iubirea. Însă, abia acum o înțeleg”, a scris Gina Pistol la descrierea pozei.

La scurt timp, urmăritorii au început să vină cu comentarii de încurajare și admirație pentru proaspăta mămică și fetița sa.

“A pășit pe stele ca să ajungă la voi și pupăcindu-i tălpile, săruți tot cerul și infinitul”, “Acum începe viața adevărată!!!!”, “Și să vezi ce tare se dezvoltă «grija», un alt sentiment cu care ne confruntăm noi, mamele. Felicitări, să vă trăiască, bine ați venit în clubul părinților”, “Gina, când o vedem?”, “Multă fericire și împlinire alături de cea mică!! Sper să te recuperezi cât mai repede, pentru că, de acum încolo, urmează niste ani de fericire si oboseală….deci, fii tare”.

Primele declarații ale Ginei Pistol după ce a fost externată din maternitate.

“M-am întors bine, nu pentru mult timp. N-am avut nici timp și nici stare să stau pe Instagram pentru că am fost ocupată… 26 din 24 de ore am fost ocupată. Vă mulțumesc mult de tot pentru mesaje, sunt bine. M-am recuperat foarte repede după operație, doar că nu-i ușor deloc. Jos pălăria în fața tuturor mamelor. Nu e deloc ușor, mai ales la început. Adică tot ce citești în cele nouă luni de sarcină, tot ce ți se spune de către moașă, de către pediatru… uiți! În momentul în care pășești în casă, uiți tot. Suntem bine. Și zic eu că facem o treabă bună. Oricum mare ajutor am din partea lui Andrei, se descurcă foarte bine, incredibil de bine (…)”, a declarat proaspăta mămică într-un mesaj video.

Anterior, iubita lui Smiley a mai povestit unele detalii despre naștere: “Fizic, după operație mi-am revenit cam din a treia zi, pentru că primele două zile nu au fost chiar cele mai drăguțe zile din viața mea. Vă spun sincer, chiar n-au fost. (…). Și vă spun sincer, eu abia acum înțeleg de ce-mi spuneați toate să mă odihnesc cât mai pot. Să mă odihnesc bine. Abia acum înțeleg. Mare dreptate ați avut!”.