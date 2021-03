CINEMATOGRAFIE:

Cel mai bun film - dramă: "Nomadland"

Cel mai bun film - comedie/musical: "Borat Subsequent Moviefilm"

Cel mai bun regizor: Chloe Zhao ("Nomadland")

Cel mai bun actor într-un film-dramă: Chadwick Boseman ("Ma Rainey's Black Bottom")

Cel mai bun actor într-un film - comedie/musical: Sacha Baron Cohen ("Borat Subsequent Moviefilm")

Cea mai bună actriţă într-un film - dramă: Andra Day ("The United States vs. Billie Holiday")

Cea mai bună actriţă într-un film - comedie/musical: Rosamund Pike ("I Care a Lot")

Cel mai bun actor în rol secundar: Daniel Kaluuya ("Judas and The Black Messiah")

Cea mai bună actriţă în rol secundar: Jodie Foster ("The Mauritanian")

Cel mai bun scenariu: Aaron Sorkin ("The Trial of the Chicago 7")

Cea mai bună coloană sonoră: Trent Reznor, Atticus Ross, Jon Batiste ("Soul")

Cel mai bun cântec original: "Io Si", interpretat de Laura Pausini în filmul "The Life Ahead"

Cel mai bun film străin: "Minari" (SUA)

Cel mai bun lungmetraj de animaţie: "Soul"

Premiul onorific Cecil B. DeMille: Jane Fonda

TELEVIZIUNE:

Cel mai bun serial-dramă: "The Crown"

Cel mai bun serial - comedie/musical: "Schitt's Creek"

Cel mai bun actor într-un serial-dramă: Josh O'Connor ("The Crown")

Cel mai bun actor într-un serial - comedie/musical: Jason Sudeikis ("Ted Lasso")

Cea mai bună actriţă într-un serial-dramă: Emma Corrin ("The Crown")

Cea mai bună actriţă într-un serial-comedie/musical: Catherine O'Hara ("Schitt's Creek")

Cea mai bună miniserie/lungmetraj TV: ("The Queen's Gambit")

Cel mai bun actor într-o miniserie/lungmetraj TV: Mark Ruffalo ("I Know This Much Is True")

Cea mai bună actriţă într-o miniserie/lungmetraj TV: Anya Taylor-Joy ("The Queen's Gambit")

Cel mai bun actor în rol secundar într-un serial, miniserie sau lungmetraj TV: John Boyega ("Small Axe")

Cea mai bună actriţă în rol secundar într-un serial, miniserie sau lungmetraj TV: Gillian Anderson ("The Crown")

Premiul onorific Carol Burnett: Norman Lear, informează Agerpres.