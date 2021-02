„Te costă un pic, dacă vrei, de mâine, să spui că ai virus. Am mai auzit eu că printre vedete se mai practică şi asta. Se oferă o sumă de bani şi eşti virusat. Da, cunosc eu cazuri, am şi dovezi, dar nu vreau să dau nume, pentru că nu e treaba mea. Mie mi s-a oferit o sumă de bani, să spun că am coronavirus, în urmă cu vreo opt luni, cred.”, a spus Drăgușanu.

„Autorităţile cam exagerează cu restricţiile astea. Sunt foarte responsabilă, dacă eu consider că e prea mare riscul, nu mă expun”, a declarat Bianca Drăgușanu, potrivit Antena3.