„Toate perioadele grele, perioadele de criză, au fost perioade foarte bune pentru creație. Mă bucur că primul live în studioul Radio ZU, după 7 luni, este cel al unei piese create în carantină!”, a declarat Mihai Morar la microfonul ZUper matinalului, potrivit unui comunicat remis 9am.ro.

Buzdu, Morar și Emma, în același timp cu ascultătorii Radio ZU, au aflat în premieră povestea specială care stă în spatele acestei melodii. „Povestea piesei sună cam așa și este, într-adevăr, specială. Împreună cu Lucian și cu Șerban ne-am întors din State, obligat-forțat. Noi eram acolo, făceam niște sesiuni de muzică, și ne-am întors fix atunci când Trump a anunțat că se închid toate zborurile. Ele s-au închis vineri, iar noi ne-am întors joi. Am stat 2 săptămâni în carantină, ne-am autoizolat, am stat cu toate sculele, cu studioul, cu tot ce am purtat după noi în America. Era ca în tabără, îți dai seama, și am făcut piesa asta. Într-o seară, am trăit exact sentimentul acesta. Nu puteam să ne vedem cu cei dragi, cu familia, cu iubitele, cu frați, cu surori, cumva era sentimentul acela... practic simțeam cum „ne strânge casa”. Îți e dor de cei dragi și... asta a fost, așa a ieșit piesa - „Ne vedem noi”!", a declarat Smiley, în exclusivitate, în Morning ZU.



„Ne vedem noi” s-a auzit pentru prima dată live la un post de radio, astăzi, în Morning ZU. De asemenea, artiștii le-au povestit lui Buzdu și Morar cum și-au petrecut aceste luni în care au fost blocați din cauza pandemiei de coronavirus. Întreaga intervenție poate fi urmărită aici.

Ascultă LIVE piesa „Ne auzim noi”, în direct în Morning ZU.