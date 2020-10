„Sunt foarte fericit că m-am căsătorit cu buna mea prietenă @oliviajune azi! A fost incredibil, nu puteam alege o dată mai potrivită pentru a ne căsători”, a scris Zak Williams pe contul său de Twitter alături de un selfie împreună cu iubita lui, însoţit de hashtagul #WorldMentalHealthDay.

I had the great joy of marrying my best friend @oliviajune today! It went awesome and we couldn’t have tied the knot on a better day. #WorldMentalHealthDay pic.twitter.com/ANtAW109zg