Anna Ulman știe cum să surprindă frumusețea și emoția dansului în fotografiile ei. Artista din Marabella, Spania folosește străzile pietruite și peisajul de coastă ca fundal pentru fotografiile ei. Uneori, dansatorii par să devină una cu orașul. Alteori, își execută mișcările în locuri în care nici nu te aștepți, cum ar fi la plajă, de exemplu.

Ulman a decis să exploreze acest tip de fotografie atunci când și-a dat seama cât de mult își poate exersa creativitatea.

"Am văzut la un moment dat o poză cu o balerină dansând în mijlocul unei străzi și am fost uimită de flixibilitatea și grația ei. Mi-a dat seamă că dacă voi combina abilitățile mele fotografice cu talentul balerinilor, vom putea face artă la nesfârșit," a povestit Ulman pentru My Modern Met.

Iată câteva dintre cele mai frumoase imagini realizate de Ulman.

