„Mi-aş dori la bătrâneţe să mă retrag într-o ţară străină, să fiu ambasador al unei țări, să reprezint România, cu multă responsabiliate şi corectitudine. Aş intra şi în politică, dacă lucrurile s-ar schimba, de ce nu. Dar cu riscul de a spune lucrurilor pe nume şi ar deranja", a declarat Cătălin Botezatu la Antena 3.

Politicianul Mădălin Voicu, de profesie violonist și dirijor, a spus, în cadrul aceleiași emisiuni, că privește cu ochi buni o posibilă implicare a designerului în politică.

"Cătălin Botezatu este un nume, nu putem vorbi despre vreun anonim. Mai ales că e și un băiat educat, are și experiență. E și recunoscut. Decât atâția gherțoi care sunt în Parlament sau în nu știu ce funcții.. El poate să aibă, prin experiența pe care o are, un cuvânt de spus. Eu am destul de multă experiență cu Parlamentul. Acolo intră oameni care sunt recomandați de diferite persoane răspunzătoare de anumite județe", a declarat Mădălin Voicu.

