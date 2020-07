Creatorul YouTube, Lucas Builds the Future, a realizat o mașină a timpului cu ajutorul tehnologiei realității virtuale.

Conceptul călătoriei în timp nu este deloc nou. A fost adesea explorat în filme și cărți, iar foarte mulți oameni de știință sunt intrigați de această idee.

De pare că un creator de YouTube a reușit să creeze un tip de călători în timp care este practică și posibilă.

Lucas Rizzotto, creatorul emisiunii Lucas Builds the Future, a purtat timp de un an ochelari cu care a înregistrat ceea ce se întâmpla în jurul lui. Apoi, a folosit conținutul pentru a crea clipuri cu cele mai frumoase amintiri. Cu ajutorul tehnologiei realității virtuale, Lucas se poate întoarce în trecut ori de câte ori vrea să își amintească de peripețiile din ultimul an.

