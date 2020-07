Eminem a lansat recent o nouă piesă, alături de Kid Cudi, abordând mai multe dintre subiectele de actualitate din SUA, dar și din alte țări unde purtarea măștilor a devenit subiect de controverse.

Piesa, The Adventures of Moon Man and Slim Shady, este prima colaborare dintre cei doi rapperi, iar aceștia abordează mai multe subiecte, între care pandemia de coronavirus, dar și brutalitatea poliției americane. Eminem îi critică în versurile piesei pe cei care aleg să nu poarte mască de protecție și să-i pună astfel în pericol pe alții.

Noua piesă lansată de cei doi sugerează și posibilitatea apariției unor noi melodii semnate Eminem și Kid Cudi, având în vedere că aceștia vorbesc despre faptul că ”trilogia continuă.”

În doar o zi de la publicare, piesa a adunat aproape trei milioane de vizualizări.