Sarosh Lodhi, un fotograf din India, a călători în Kenya pentru a fi observa și fotografia animalele sălbatice din Parcul Național Maasai Mara. Maasai Mara are printre cele mai mari populații de lei, gheparzi, elefanți și hiene.

Una dintre fotografiile pe care le-a realizat Lodhi în Parcul din Kenya a devenit recent virală pe internet.

În imagine sunt două zebre, iar oamenii nu își pot da seama unde începe una și unde se termină cealaltă.

"Care zebră se află în față, cea din stânga sau cea din dreapta?" a întrebat Lodhi pe Twitter.

Nimeni nu pare să cadă de acord asupra unui răspuns.

Which zebra is in front?



Left one or the right one? #wildlife #naturephotography #zebra #africa #masaimara #wildlifephotography pic.twitter.com/GVRErQMS1j