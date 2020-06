Filmul „Pe aripile vântului” („Gone with the wind”) a revenit pe HBO Max, alături de avertismentul că lungmetrajul „neagă ororile sclaviei” și de două videoclipuri în care este explicat contextul istoric.

În urmă cu două săptămâni, filmul premiat cu 8 trofee Oscar a fost scos de pe platforma de streaming HBO Max, motivând că acesta are nevoie de o explicare a „descrierilor rasiste” pe care le conține.

În primul filmuleț în care este descris contextul istoric, gazda Turner Classic Movies şi profesor la University of Chicago, Jacqueline Stewart explică „de ce această dramă din 1939 trebuie vizionată în forma originală, contextualizată şi discutată”.

În al doilea filmuleț, care are o durată de o oră, este reprezentat de înregistrarea dezbaterii „The Complicated Legacy of ‘Gone With the Wind”, care a avut loc în 2019 la TCM Classic Film Festival.

„Abordarea acestei lumi în film, prin lentila nostalgiei, neagă ororile sclaviei, precum şi moştenirea inegalităţii rasiale”, a declarat Stewart.

Aceasta a mai amintit că la premiera filmului, actorilor de culoare nu le-a fost permis să participe, iar actrița principală, prima actriță de culoare care a câștigat un trofeu Oscar, nu a avut voie să stea lângă echipă.

„Să urmăreşti «Gone With the Wind» poate fi incomod, chiar dureros. Totuşi, este important că filme clasice de la Hollywood ne sunt disponibile în forma originală pentru a fi vizionate şi discutate”, a mai spus Jacqueline Stewart, potrivit hotnews.ro.