În doar 18 ore, filmulețul publicat de către Leap of Dance Academy, și distribuit de La Repubblica, a reușit să strângă peste 300.000 de vizualizări.

În filmuleț se poate observa cum băiețelul dansează balet în ploaie, desculț, la fel ca un profesionist.

Alături de filmulețul postat, Leap of Dance Academy a scris: „În spatele frumuseții costumelor și a repetițiilor din sălile de clasă stă multă muncă în culise. Cu foarte puține resurse sau fără resurse deloc, copiii noștri se pregătesc pentru a fi cei mai buni cu putință. (...) Cine nu ar fi mândru de ei? Ce profesor nu s-ar ruga pentru elevii care vine la cursuri cu atâta dorință de a învăța? Copiii care sunt gata să danseze cu sau fără condiții. Imaginați-vă ce am putea realiza dacă am avea mai mulți copii ca ei”.