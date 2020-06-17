Astăzi, Shalwa este un fotograf premiat și un cercetător care își folosește lentila camerei pentru a studia lumea insectelor.
Acesta fotografiază preponderent carăbusi deoarece această specie reprezintă aproximativ 40% din toate insectele.
Cu ajutorul fotografiei macro, Shalwa reușește să surprindă detalii uimitoare cu care speră să arate lumii frumusețea cărăbuşilor.
Mai multe imagini poți găsi pe pagina de Instagram a lui Mofeed Abu Shalwa.
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Jewel Beetle - 🌈 Chrysochroa Toulgoeti 🌈 خنافس الجوهرة، وأيضاً تسمى "الناصعات"، بمعطفها اللامع الملون تُعد واحدة من أكثر حشرات العالم ألواناً أنثى خنفساء الجوهرة تضع بيوضها في الأغصان الميتة لتحميها من المفترسات. ثم بعد ذلك تحفر اليرقات في جذور أنواع مختلفة من النباتات، وجذوعها، وسيقانها، وأوراقها، بدءًا من الأشجار ووصولاً إلى الأعشاب. وتفضل الأنواع الحافرة للأخشاب بشكلٍ عام الفروع الميتة أو التي على وشك الموت أكثر من تلك السليمة هذه الحشرات غالباً تتواجد في تايلاند وماليزيا والهند ، تنمو فقط لحد 40 ملم. من المعروف أن عائلة خنفساء الجوهرة شبيه للشكل المعدني في المعان . سميت بذلك بسبب الوانها المتقزحة الامعة وهي اكبر فصائل الخنافس اكثر من 10 الف نوع خنافس الجوهرة لا تسببه أصباغ موجودة في الهيكل الخارجي، ولكن التقزح الجسدي حيث يقوم الملمس المجهري الموجود في بشرتهم يعكس ترددات محددة من الضوء بشكل انتقائي في اتجاهات معينة. وهو نفس التأثير الذي يجعل القرص المدمج يعكس ألوانًا عدة. ============= #macros #macro #macrophotography #nature #wildlife #beetle #weevil #insect #photography #photooftheday #mat_macro #bus_buginsects #tgif_insects #uwn_insect #macro_captures #macro_captures_ #macro_perfection #macro_freaks #top_macro #insects_of_our_world #ip_insects #macroworld_tr #insectguru #jewelbeetle
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الاسم: خنفساء أودونتولابيس سترياتا الاسم الشائع: خنفساء الأيل المنشأ: إندونيسيا - سومطرة وبورنيو، وشبه جزيرة الملايو وجزيرة بيليتون من الاصناف النادره , وتستخدم خنفساء الآيل الذكر فكيها في مصارعة كل منها الأخرى من أجل فرض السيطرة على الأماكن المفضلة بطريقة توازي الطريقة التي تتقاتل بها الأيائل من أجل الفوز بإحدى الإناث , قد تكون المعارك أيضا على الطعام، الحجم: الذكور: 29 - 49 ملم، والإناث: حوالي 30 ملم خنافس الأيل الإناث وعادة ما تكون أصغر من الذكور، مع أصغر الفك السفلي. وإن كان أصغر، أقوى بكثير من الذكور. كما اليرقات، يمكن تمييز الإناث عن الذكور من خلال وجود المبيضات كريم اللون، والدهون مرئية من خلال الجلد حوالي ثلثي الطريق إلى أسفل ظهر اليرقة. على الرغم من مظهرهم المخيف في كثير من الأحيان أنها عادة ليست عدوانية للبشر.. =================== #macro #macros #macrophotography #macrophotos #naturephotography #nature #photooftheday #photography #insect #wildlife #beetle #Stag beetle #mat_macro #bus_buginsects #tgif_insects #uwn_insect #macro_captures #macro_perfection #macro_freaks #top_macro #insects_of_our_world #ip_insects #macroworld_tr #insectguru #bbcearth #smithsonian #bbcearth #nationalgeographic
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الحمدلله بدايه موفقه لهذا العام ، نشر جزء من مشروعي في المجلة Dodho العالمية الاسبانية والمتخصصة في نشر الاعمال الفوتوغرافيه حيث يتم ذلك عن طريق لجنة تحكيم متخصصة .. رابط المقال // https://www.dodho.com/small-monsters-by-mofeed-abu-shalwa/ ====================== Many thanks to dodho magazine's editors for publishing 10 pictures from my last project . #magazine #dodho #beetle #macro #ndaward2020 #insect #naturephotography #nationalgeographic #bbcearth
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الاسم العلمي '' سويلوديرا كاليمانتانيكا '' '' Coilodera kalimantanica '' سويلوديرا ''Coilodera'' هو جنس من الخنافس التي تنتمي إلى الأسرة سكارابايدي، فصيلة سيتونيناي. خنافس الزهور (فصيلة سيتونيناي) هي مجموعة من الخنافس التي تتغذى عادة كبالغين على الزهور من النباتات المختلفة. والعديد من الأنواع جميلة جدا ومختلفة الالوان. على الرغم من وجود بعض الأنواع المثيرة للاهتمام في هذه الفئة الفرعية الموجودة في العالم الجديد، فإن الغالبية العظمى من الأنواع الكبيرة والملونة توجد في أفريقيا والمناطق الهندية الاسترالية وغرب ماليزيا. ويقدر عدد انواعها حوالي 3200 نوع المعروفة من خنافس الزهور. ============== #macro #macros #macrophotography #macrophotos #naturephotography #nature #photooftheday #photography #insect #wildlife #beetle #flowerbeetle #mat_macro #bus_buginsects #tgif_insects #uwn_insect #macro_captures #macro_perfection #macro_freaks #top_macro #insects_of_our_world #ip_insects #macroworld_tr #insectguru #bbcearth #smithsonian
O postare distribuită de Mofeed Abu Shalwa | مفيد شلوه (@mofeed.abu.shalwa) pe