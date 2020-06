Imaginile video au strâns zeci de comentarii în care fanii îl felicită pe artist și îi urează micuței Maria tot binele din lume.

„Buna, eu sunt Maria Petre-Viziru si ar fi trebuit sa vin pe lume pe data de 15, numai ca eu am vrut sa vin pe 14. Abia astept sa ma tina taticul meu in brate”, a scris Augustin Viziru pe contul de socializare.

Augustin Viziru a anunțat, în cadrul unei emisiuni TV, că anul 2020 va aduce o minune în viața sa, adică un copil: „Știu că sunt mulți copii care ne urmăresc și voiam să fiu un model pentru ei toți pentru că viața mea s-a schimbat radical în ultima vreme că îmi voi întemeia o familie când ajung acasă și mă însor, o să am și un copilaș”, a transmis actorul atunci în timpul show-ului.

Acesta a avut probleme din cauza jocurilor de noroc

Artistul a mărturisit, în urmă cu ceva timp, că a avut multe probleme în viață, siutații dificile care au pornit din cauza banilor pierduți la jocurile de noroc.

"Eu am avut o perioadă în care jucam foarte mult cazino, pierdeam foarte mulţi bani. Când m-am lăsat acum 10 ani de cazino, am descoperit poker-ul. Aveam foarte multe datorii. Am câştigat câteva mii de dolari. A doua zi la ora opt eram iar la poker. Mi-am plătit toate datoriile. Nu mai joc nici poker. Este un joc atât de complex, amplu. Sunt şcoli. În prima lună când am ajuns la zero m-am lăsat", a spus Augustin Viziru în urmă cu ceva timp la Antena Stars.

Actorul a depășit toate aceste probleme și acum se bucură de cele mai frumoase momente din viața lui.