Mihai și Iulia Albu au avut mai multe certuri cu privire la accesul Mikaelei de a se vedea cu tatăl său. După scandalul pe care l-au avut cei doi, designerul de pantofi a susținut că vrea să facă pace și că cel mai important lucru pentru el este să aibă o relație sănătoasă alături de fiica sa, fără a mai întâmpina certuri cu Iulia Albu.

Acesta a publicat ulterior un mesaj pe contul său oficial de Facebook prin care explică de ce a avut nevoie de organele penale în scandalul cu fosta soție. Motivul principal pentru care a divulgat aceste detalii este, după cum susține el, „pentru corecta informare”.

„Pentru corecta informare și din cauza faptului că la descinderea cu Poliția au fost mulți martori și mai mult ca sigur vor apărea reacții, am ales să fac următoarele precizări. Nu mi-aș fi dorit să ajung în situația în care sunt obligat să recurg la organele penale competente prin formularea unei plângeri penale împotriva mamei fiicei mele pentru nerespectarea repetată a Hotărârii Judecătorești privind programul meu de vizită cu Mikaela.

Creatorul de modă este conștient că singura persoană care are de suferit din cauza scandalului este chiar Mikaela, fiica celor doi. De asemenea, acesta speră ca mama fetei, Iulia Albu, să își dea seama că toate aceste lucruri pe care le face nu sunt sănătoase pentru cea mică și, mai mult decât atât, bărbatul pare că își pune bazele în hotarârea judecătorească, fiind vizibil nepuntincios în finalizarea conflictelor.

Citeste si: VIDEO Bărbații care au amenințat polițiști au fost arestați

„Avocata mea are in lucru această plângere penală și sper ca măcar în ultimul ceas mama Mikaelei să realizeze că prima persoană care are de suferit prin această atitudine este chiar fiica noastră. O Hotărâre Judecatorească trebuie respectată și nu in ultimul rând, interesul superior al minorului”, a mai adăugat Mihai Albu.