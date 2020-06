Conform informațiilor apărute, cântărețul s-ar fi luat la ceartă cu un vecin și a fost foarte aproape de a sări și la bătaie.

Vecinul artistului s-a arătat deranjat de faptul că artistul asculta muzica la un volum prea ridicat, așa că i-a cerut să dea muzica mai încet. What's Up și vecinul său s-au angrenat într-o discuție care a degenerat, iar bărbatul care i-a venit artistului la ușă, cu tot cu copil în brațe, a scăpat la limită de o bătaie.

Acesta a sunat ulterior la 112, iar poliția a ajuns la fața locului. Cântărețul a primit amendă pentru tulburarea liniștii publice.

Nu e prima dată când What's Up ajunge în atenția publicului pentru o ieșire violentă, La finalul anului trecut, acesta și-a agresat prietena, iar tânăra a fost cea care a sunat la 112. Ajunși la fața locului, cei trei polițiști au fost agresați și ei de cântăreț, care s-a ales cu un dosar penal la momentul respectiv.

”La data de 09 decembrie a.c., in jurul orelor 18:30 sectia 17 Politie a fost sesizata prin serviciul de urgenta 112 de catre o femeie, cu privire la faptul ca fostul prieten o agreseaza. Ajunsi la adresa apelantei din sectorul 5, politistii au observat un barbat agitat care la vederea echipajelor de politie a devenit recalcitrant. Persoana in cauza a fost imobilizata si condusa la Sectia 17 Politie. La sediul sectiei persoana a adus injurii politistilor si a manifestat un comportament agresiv. La acest moment, se efectueaza cercetari in vederea stabilirii situatiei de fapt si de drept. Activitatea se desfasoara sub supravegherea Parchetului de pe langa Judecatoria Sectorului 5", arătau reprezentanții Poliției în decembrie 2019.