Noua reclamă care îl are ca protagonist pe Snoop Dogg a fost vizualizată deja de peste 7 milioane de persoane pe YouTube, iar la începutul acestuia, artistul poate fi auzit când spune că ”i s-a luat” de melodia celor de la Just Eat.

Artistul vine cu propria melodie pentru a face lucrurile mai interesante, iar reclama pe care a făcut-o și care durează doar un minut i-a adus nu mai puțin de 6,5 milioane de dolari în cont.

”Snoop e un caracter legendar, astfel că negocierile au durat ceva și a fost nevoie de bani mulți pentru a pune lucrurile la punct. Însă să-l avem în această reclamă nu doar că ne-a adus vânzări crescute, dar a și întărit brandul”, arată reprezentanții serviciului de livrare.

”Oamenii pur și simplu au luat-o razna pe rețelele sociale, e de departe cea mai populară reclamă pe care a lansat-o Just Eat”, mai arată aceștia.

La final, vorbim despre o afacere din care au beneficiat toate părțile implicate. Just Eat are parte de mai multă recunoaștere, iar Snoop Dogg are o servietă de bani pe care să-i pună în cont.