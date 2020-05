Zborul încununat de succes ce a avut loc în cursul zilei de sâmbătă, când astronauții NASA au ajuns pe Stația Spațială Internațională cu ajutorul unei rachete SpaceX, companie fondată de Elon Musk, deschide noi orizonturi către explorarea spațială.

Zborul de ieri are o mulțime de implicații pentru viitorul omenirii în spațiu, iar unul dintre capitole este cel al divertismentului, chiar dacă nu poate rivaliza cu ideea ca oamenii să ajungă pe Marte.

Tom Cruise s-a arătat deja interesat de a filma în spațiu și are în plan să filmeze un film pe Stația Spațială Internațională. Pelicula va fi regizată de Doug Liman.

NASA și SpaceX și-au declarat deja sprijinul pentru proiectul lui Tom Cruise, în vârstă de 57 de ani.

Criticul de film Jason Gorber spune că spațiul reprezintă ultima frontieră din cariera lui Tom Cruise, având în vedere că actorul este cunoscut pentru că își realizează singur cascadoriile.

Pe măsură ce Tom Cruise a înaintat în vârstă, s-a concentrat din ce în ce mai mult pe cascadorii spectaculoase care să uimească spectatorii filmelor sale. În Mission: Impossible: Rogue Nation, actorul a atârnat de laterala unui avion de marfă Airbus, în timp ce acesta era în aer. În cel mai recent film din seria Misiune Imposibilă, Fallout, Cruise și-a rupt glezna în timp ce filma o scenă de urmărie pe un acoperiș.

Într-o lume în care grafica generată pe calculator face astfel de sacrificii nenecesare, Gorber spune că dorim și mai mult să vedem ceva real. Acesta e de părere că abordarea lui Tom Cruise este ”o să mă pun în pericol pentru ca tu să te distrezi”, arată cbc.ca.

NASA is excited to work with @TomCruise on a film aboard the @Space_Station! We need popular media to inspire a new generation of engineers and scientists to make @NASA’s ambitious plans a reality. pic.twitter.com/CaPwfXtfUv