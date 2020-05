Reprezentanții „No Kid Hungry” susțin că politica lor le permite să refuze donații de la persoane care nu se încadrează în valorile pe care ei le promovează.

6ix9ine, Daniel Hernandez pe numele său, făcea parte dintr-un grup violent. Acesta a ieșit recent din închisoare, unde a fost închis pentru mai multe infracțiuni, printre care și activități sexuale cu copii, în anul 2015.

Într-o postare pe Instagram, pe care a șters-o ulterior, 6ix9ine a anunțat că va dona 200.000 de dolari campaniei de strângere de fonduri pentru copiii înfometați.

Reprezentanții „No Kids Hungry” au declarat celor de la BBC că au refuzat această donație, explicând și care a fost motivul pentru care au făcut acest lucru: „Îi suntem recunoscători domnului Hernandez pentru oferta generoasă către No Kid Hungry, dar i-am informat pe reprezentaţii lui că am refuzat donaţia. Fiind vorba de o campanie ce are în centru ajutorarea copiilor, face parte din politica noastră să refuzăm fonduri de la donatori ale căror activităţi nu se aliniază cu misiunea şi valorile noastre”.

Rapperul a răspuns pe Instagram, spunând că „nu a mai văzut niciodată ceva mai crud”, dar a șters și această postare.