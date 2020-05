Aceasta este a patra SuperLună din 2020. Fenomene similare au mai fost înregistrate în februarie, martie și aprilie. SuperLună care s-a petrecut la sfârșitul săptămânii trecute mai este cunoscută și că SuperLuna florilor.

Pentru că SuperLuna să aibă loc este nevoie ca luna să fie în fază plină și să se afle în punctul de pe orbită cel mai apropiat de Pământ.

Următoarea SuperLuna va avea loc pe 27 aprilie şi 26 mai 2021.

