Cunoscut pentru lucrările de artă stradală cu mesaj comic și subversiv, Banksy a schimbat puțin tonul pentru a aduce un omagiu medicilor care se luptă cu noul coronavirus.

Misteriosul artist a realizat o lucrare intitulată "Game Changers", care a fost expusă pe un hol în spitalul din Southampton.

Pictura, în mare parte monocromă, înfățișează un băiețel care i-a aruncat la coșul de gunoi pe Batman și Superman, eroii preferați ai copiilor, pentru a se juca cu un nou supererou - o asistentă medicală.

Banksy a lăsat și un mesaj pentru medicii din spital: "Mulțumesc pentru ceea ce faceți. Sper că această imagine să lumineze puțin locul, chiar dacă este alb și negru."

Pictura va sta pe pereții spitalului până în toamnă când va fi scoasă la licitație.

So proud to reveal this amazing piece of art Painting for Saints, created by #Banksy as a thank you to all those who work with and for the NHS and our hospital. Temporarily on display @UHSFT. An inspirational backdrop to pause and reflect in these unprecedented times. pic.twitter.com/3QIgMyrlcA