Nu toți eroii poartă pelerină. Este și cazul lui Zane Powels, profesor la Western Primary School în Grimsby, Marea Britanie. Acesta merge 8 kilometri în fiecare zi pentru a livra mâncare gratuită elevilor săi.

Mâncarea cântărește în jur de 18 kilograme, iar Zane vizitează 78 de elevi zilnic. Bărbatul se folosește de ocazie și pentru a se asigura că elevii lui sunt bine.

Zane lasă pachetul în fața ușii, sună la sonerie, apoi se îndepărtează câțiva pași până când cineva ridică pachetul. Bărbatul spune că răspunsul pe care l-a primit de la elevi pentru gestul său a fost emoționat. Și părinții au fost bucuroși să poată intra în contact cu un alt adult, chiar și dacă de la distanță.

Zane crede că este esențial să avem grijă unii de ceilalţi în această perioadă.

"Foarte multe familii se chinuie în această perioadă. Nu vor să ia copiii cu ei la magazin, unora le este teamă să iasă din casă. Sunt extrem de fericit că îi pot ajuta," a povestit Zane pentru BBC.

41% dintre copiii care merg la Western Primary School sunt eligibil pentru o masă gratuită la școală.

Assistant headteacher @zaneyteacher at Western primary school in Grimsby walks over five miles every day to deliver school meals to scores of children. #HOC19 #COVIDー19 #COVID19 #StayAtHome #StaySafe #LocalHeroes "What a HERO" https://t.co/4qm8HCFZWU pic.twitter.com/soWo14HV2H