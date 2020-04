Lionel Vytialingam locuiește în Ipoh, Malaysia. Bărbatul se întorcea de la cumpărături când a observat mai multe mașini virând brusc și claxonand puternic. Și-a dat seama rapid că pe stradă se afla un câine speriat care încerca să se ascundă de mașini. Fără să stea prea mult pe gânduri, a oprit mașina la marginea drumului, și a încercat să ajute micuțul animal.

"Îi mulțumesc lui Dumnezeu că a ales să vină spre mine, departe de șosea. Avea o hârtie udă și mototolită la zgardă. Am încercat să stau nemișcat ca să îi câștig încrederea. Am stat așa vreo 10 minute până când, în sfârșit, s-a apropiat de mine, m-a mirosit și a venit în fața mea. Am întrebat-o dacă pot sa citesc mesajul." povestește bărbatul într-o postare pe Facebook.

Te rog, iubește-mă

"Bună,

Ma cheamă Siggy și sunt cel mai iubitor și grijuliu câine pe care îl vei găsi. Stăpânului meu îi pare foarte rău că a trebuit să mă lase aici cu tine, dar nu putea să mai aibă grijă de mine. Îmi pare foarte rău că s-a ajuns aici și sunt sigură că și el suferă foarte tare.

Te rog, ia-mă acasă cu tine. Te rog, fă-mă parte din familia ta. Te rog, iubește-mă.

Sunt din rasa Goldendoodle și voi împlini 5 ani anul acesta. Sunt foarte cuminte, nu am mușcat pe nimeni niciodată. Sunt un câine de pază bun și voi sta de veghe la ușa ta toată ziua. Voi lătra atunci când cineva se va apropia, dar mă voi opri când îmi ceri să o fac. Știu chiar și niște trucuri.

Sper că mă vei accepta."

Bărbatul recunoaște că a izbucnit în plâns după ce a citit biletul atașat de zgarda câinelui. Acesta a luat-o pe Siggy acasă și, ușor ușor, au format o prietenie strânsă.

Siggy a fost la început retrasă și speriată. În cele din urmă, a prins încredere în noul ei stăpân. Atât de multă încredere încât i-a ros scaunul de la mașină, povestește amuzat bărbatul pe Facebook.