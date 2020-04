„În acest an, Paştele va fi diferit pentru mulţi dintre noi, însă stând separaţi îi ţinem pe alţii în siguranţă. Dar Paştele nu este anulat. Avem nevoie de Paşte”, a spus regina, potrivit theguardian.com.

„Multe religii au sărbători care celebrează lumina ce învinge întunericul. Astfel de ocazii sunt adesea însoţite de aprinderea lumânărilor. Par să vorbească tuturor culturilor şi să atragă oameni de toate religiile şi chiar atei. Sunt aprinse pe torturi pentru a marca aniversări ale familiei, atunci când ne adunăm veseli în jurul unei surse de lumină. Asta ne uneşte”, a spus monarhul.

Regina Elisabeta vorbește în mesajul său despre lumina care învinge întunericul.



„Pe măsură ce întunericul se lasă peste sâmbăta de dinaintea primei zile de Paşte, mulţi creştini vor aprinde împreună lumânări. În biserică, o lumină ar fi trecută de la unul la altul, răspândindu-se lent, apoi mai rapid, pe măsură ce din ce în ce mai multe lumânări sunt aprinse. Este o modalitate de a arăta cum vestea bună a învierii a fost transmisă de la primul Paşte generaţiilor viitoare”, a mai transmis regina.

Regina a asigurat că virusul nu ne va învinge: „Ştim că coronavirusul nu ne va învinge. Indiferent cât de întunecată este moartea – în special pentru cei care suferă în durere – lumina şi viaţa sunt mai mari. Fie ca flacăra vie a speranţei Paştelui să fie un ghid pentru viitor. Le urez tuturor un Paşte binecuvântat”, a conchis Regina Elisabeta.

