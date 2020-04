Mercury a ținut în secret boala de care suferea, iar ca dovadă a prieteniei, Elton era printre cei care aflaseră încă de la început ce anume îl adusese în starea de nedescris.

"The Roketman" a descris agonia prin care trecea bunul său prieten, Freddie, în timp ce corpul i se deteriora pe zi ce trecea din cauza necruţătorului virus HIV.

”Freddie nu a anunţat public că suferă de SIDA, decât cu o zi înainte de a muri în noiembrie 1991. Deşi era peste măsură de energic pe scenă – mai mult decât Bowie sau Jagger la un loc – era un om foarte rezervat în ce priveşte viaţa privată. Dar Freddie mi-a spus că are SIDA imedit după ce a fost diagnosticat în 1987. Am fost devastat”, a scris Elton John în cartea sa ”Love is the Cure: On Life, Loss, and the End of AIDS.”

”Am văzut ce face această boală la mulţi prieteni. Ştiam exact ce se va întâmpla cu Freddie. Şi el ştia. El ştia că moartea, moartea agonizantă, urma să vină. Dar Freddie era incredibil ce curajos. A păstrat aparenţele, a continuat să cânte alături de trupa Queen, şi a continuat să fie cea mai amuzantă şi generoasă persoană dintotdeauna. După ce starea sa de sănătate s-a înrăutăţit la sfârşitul anilor ’80 şi începutul anilor ’90, a fost prea greu de îndurat. Mi se rupea inima să văd această stea a muzicii distrusă de SIDA”, a descris acesta.

Chitaristul trupei Queen, Brian May, a mărturisit, în anul 2017, că Freddie rămăsese fără un picior din cauza complicaţiilor apărute, motiv pentru care ultimii doi ani din viață i-a petrecut în izolare.

Freddie a cumpărat cadouri de Craciun pentru câteva persoane apropiate și a atașat pe fiecare date stricte pentru a putea fi livrate cu mult timp după moartea sa. Primul pe lista de cadouri a fost, desigur, Elton John, care a primit un tablou pictat de Henry Scott Tuke, artistul plastic favorit al acestuia.

”Dragă Sharon, m-am gândit că ţi-ar plăcea asta. Cu dragoste, Melina. Crăciun fericit!”, a fost biletul scris de mână pe care l-a primit artistul.

”Freddie ar fi trebuit să se preocupe în ultimele sale zile de propriul confort, nu să cumpere cadouri. Dar ăsta era el, trăia cu adevărat pentru ceilalţi. A murit pe 24 noiembrie 1991 şi, la câteva săptămâni de la înmormântarea lui, eram la fel de răvăţit. În ziua de Crăciun, am aflat că mă trecuse şi în testamentul lui”, scrie Elton John în cartea sa.

Se spune că apropiaţii lui Freddie Mercury primesc în continuare daruri prin intermediul angajaţilor lanţului de magazine londonez Fornum and Mason.