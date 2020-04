Urșii în vârstă de 14 ani au dat semne că au intrat în sezonul de împerechere la scurt timp după ce parcul a fost închis din cauza pandemiei de coronavirus.

„De la sfârşitul lunii martie, Ying Ying a început să se joace mai mult în apă, iar Le Le să marcheze teritoriul din preajma habitatului său şi să adulmece în căutarea mirosului lui Ying Ying”, se arată în comunicatul grădinii zoologice citat de BuzzFeed.

Abia la sfârșitul lunii iunie vom afla dacă împerecherea a avut succes, când vor deveni vizibile primele semne ale gestație.

Urșii panda sunt pe cale de dispariție și se înmulțesc foarte greu în captivitate.

Ocean Park says its resident giant pandas Ying Ying and Le Le have mated naturally for the first time since they started trying a decade ago.

Executive director Michael Boos says it’s “extremely exciting” as there’s a higher chance of pregnancy.

Photo courtesy of Ocean Park pic.twitter.com/poQecMPuUB