#stamacasa din cauza pandemiei de coronavirus și încercăm să găsim metode creative de a face timpul să treacă mai repede.

Dacă ai rămas fără idei, Muzeul Getty a lansat o provocare inedită care îți va pune imaginația la treabă. Muzeul a cerut fanilor din social media să recreeze opere de artă folosind diferite obiecte din casă.

Utilizatorii s-au conformat și și-au arătat ingeniozitatea, iar rezultatele sunt cu adevărat fantastice.

Iată, de exemplu, cum a recreat un utilizator celebra pictură "Persistenţa memorie" a lui Salvador Dali, folosind felii de șuncă.

Un altul a pus în scena "Crearea lui Adam" cu ajutorul a doi câini înconjurați de jucării.

