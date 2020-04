Încă de acum câțiva ani, Codin Maticiuc visa la momentul în care își va strânge copiii în brațe.

Totuși, la momentul nașterii fiicei sale, Smaranda, Maticiuc n-a avut la dispoziție timpul pe care și-l dorea pentru a-l petrece alături de copilă.

Odată cu prima aniversare, Smaranda a primit cadou de la tatăl său un mesaj emoționant, prin care acesta își cere scuze pentru lipsa de atenție de care a dat dovadă până acum.

”La multi ani, dragostea mea. Te-ai născut acum un an și parcă nu-mi vine să cred prin câte am trecut deja împreună. Ți-ai dat seama deja ca numele tău, Smaranda, este numele bunicii tale și acum ca poți sa citești rândurile astea sigur ai înțeles și de ce îmi doresc atât de mult s-o moștenești încât am forțat un pic ursitoarele în direcția corectă.

Te-ai născut la Miami pentru că tatăl tău muncea la Miami Bici, un film pe care o să-l vezi și tu cândva dar mai ai de așteptat, domnișoară.

Datorita acestui lucru ai tu acum două cetățenii și cândva am sa te rog sa mergi sa votezi și la ei ca văd că nu prea se mai descurca. În schimb, din cauza aceluiași lucru când ai împlinit o lună și ai plecat cu mama ta în țară mi-ai răcit îngrozitor. Îmi cer scuze iubita mea pentru asta. O am pe suflet și acum. E din vina mea ca te-ai născut pe un meleag unde nu am putut sa te cresc măcar până la imunitatea aia de la un an. Iartă-mă.

Te-ai întors în țară și ai stat aproape o lună fără mine căci eu mai aveam de muncit la film. M-am întors și am mai recuperat. Ți-am schimbat chiar și unul-doua scutece mai mult cat sa pot sa ma cert cu tine pe tema asta mai târziu când vei fi total nerezonabila”, a scris Maticiuc pe Facebook, într-un mesaj construit în așa fel încât Smaranda să îl citească peste ceva ani, atunci când va învăța să facă asta.

Codin Maticiuc face referire și la pandemia de coronavirus, care a aruncat lumea într-un scenariu greu de imaginat cu ceva timp în urmă. Totuși, Maticiuc vede partea bună a acestei situații: are mai mult timp la dispoziție pe care să îl petreacă alături de cea mică: ”Cu trei săptămâni înainte sa împlinești primul tău an ceva s-a întâmplat de care am să-ți povestesc cândva. Acel ceva m-a obligat sa petrec mai mult timp cu tine. Am stat în casă amândoi mult mai mult decât deobicei. Deodată toate treburile mele au dispărut. Am stat cu tine în brațe mai mult. Cinematografele s-au închis cu Miami Bici cu tot. Te-am observat mai bine. Filmările TV s-au amânat. Mi-ai zâmbit ca deobicei și de data asta am avut timp să-ți zâmbesc înapoi.”