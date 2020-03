Artista Andra a facut un live, pe pagina sa de Facebook, in care a anuntat ca vrea sa doneze 20.000 de euro Institutului de Boli Infectioase "Marei Bals", pentru a ajuta pe cei infectati cu virusul COVID-19.

Cantareata Andra a facut, miercuri, un live pe Facebook, in care le-a cantat fanilor si a anuntat apoi ca va dona 20.000 de euro Instirtutului de Boli Infectioase "Matei Bals" din Bucuresti.

"As vrea sa va incurajez sa ajutati asa cum puteti spitalele care au nevoie de sustinere. Nu vor face fata daca spitalele vor fi din ce in ce mai multe. Tocmai de asta m-am gandit sa fac o donatie catre Spitalul Matei Bals si as vrea sa incurajez artistii si oamenii care au posibilitati, asa ca eu voi face acest lucru. Vreau sa fac o donatie catre Spitalul Matei Bals. As vrea sa donez 20.000 de euro, din suflet, din toata inima mea. Sper ca aceasta suma sa ii ajute in vreun fel, macar putin, pe cei bolnavi. «Inevitabil va fi bine» este mesajul meu pentru toti oamenii bolnavi", a spus artista.

Andra i-a incurajat pe oameni sa stea cat mai mult in casa, alaturi de familie, pentru a se feri de coronavirus.

"Am facut acest live pentru a va canta ceva, pentru a vedea ce mai faceti, pentru a va informa despre concertele de la Sala Palatului (...) Dar sa nu uitam in ce perioada ne aflam. Va incurajez inca o data sa stati in casa, sa faceti activitati in casa cu familia, sa nu iesiti, dragilor, sa nu va riscati viata sau a altora, doar de dragul de a iesi cine stie pe unde. Mai bine iesiti pe balconul vostru, luati o gura de aer si intrati in casa", a mai spus Andra.

Andra: Felicit toti doctorii si oamenii care ii ajuta pe cei bolnavi de coronavirus

"Siguranta este pe primul loc, siguranta noastra si a tuturor. Cand vad ce se intampla in lume, sigur, nu vreau sa ma panichez, dar in acelasi timp trebuie sa fim precauti si sa nu se ajunga la mai multe cazuri. Mi se face inima cat un purice cand aud la stiri inca un caz, ca se inmulteste numarul bolnavilor de coronavirus. Vreau sa felicit toti doctorii si toti oamenii care lucreaza in scopul de a-i vindeca sau de a-i ajuta pe toti oamenii bolnavi de coronavirus, vreau sa ii aplaud pe doctorii din spitale, pe asistentele care sunt acolo. Mi se pare incredibil ce fac oamenii astia pentru noi", a mai spus cantareata.

"Clar, nu suntem pe deplin pregatiti si mi-e teama ca va fi un efort colosal sa putem face fata unui numar mare de imbolnaviri. Am vazut cateva postari ale unor cadre medicale care se afla in prima linie de lupta cu virusul, m-au emotionat. Prin acest act personal incerc sa ajut spitalele romanesti", a declarat Andra pentru a-si motiva donatia facuta catre "Matei Bals", potrivit adevarul.ro.