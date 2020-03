PornHub sare in sprijinul italienilor si le ofera acces gratuit la sectiunea Premium a site-ului, pentru a-i motiva sa ramana acasa.

PornHub doreste sa ii ajute pe italieni, care se confrunta cu o epidemie serioasa de coronavirus.

Astfel, cetatenii tarii vor beneficia de acces grauit la continutul premium de pe site. In plus, PornHub a anuntat si ca va dona veniturile obtinute de ModelHub, in luna martie, catre eforturile de combatere a epidemiei in Italia.

„Pentru a va ajuta in perioada petrecuta acasa, Pornhub va permite accesul gratuit pe toate sectiunile site-ului, fara a va solicita utilizarea cardului”, se arata in comunicatul de presa transmis de catre PornHub.

Site-ul va oferi acces gratuit tuturor cetatenilor italieni la continut premium, incepand imediat si pana in data de 3 martie, arata mediafax.ro.