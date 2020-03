Noul film cu James Bond, No Time to Die, este primul film de anvergura amanat din cauza coronavirusului

Teama de coronavirus ajunge si la Hollywood, iar asta duce la amanarea lansarii noului film din seria James Bond, "No Time to Die."

Producatorii filmului au anuntat miercuri ca, "dupa indelungi analize si evaluari a situatiei globale a cinematografiei", filmul va fi amanat si nu va mai fi lansat in aprilie, asa cum era planificat initial. Noul film din seria James Bond va avea premiera pe 12 noiembrie 2020, in Marea Britanie, urmand ca in SUA sa ajunga pe 25 noiembrie.

Primul film amanat din cauza coronavirusului

Noul titlu din seria James Bond este prima pelicula de mare anvergura a carei lansare este amanata din cauza epidemiei de coronavirus.

Pe 2 martie, popularul site al fanilor James Bond, MI6-HQ, a publicat o scrisoare deschisa in care le spunea producatorilor ca nu e timp pentru indecizii si ca ar trebui sa fie luata in calcul amanarea lansarii.

"E timpul sa punem sanatatea publica deasupra marketingului, lansarilor planificate si costurilor datorate anularii evenimentelor publice. E doar un film. Sanatatea fanilor din intreaga lume si a familiilor lor sunt mult mai importante”, se arata in scrisoare, conform usatoday.com.

Noul film din seria James Bond, No Time to Die, este ultimul care il are ca protagonist pe Daniel Craig.