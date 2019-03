Turcia, o mare economie emergenta perceputa candva ca o stea in ascensiune de catre investitorii internationali, a intrat in recesiune tehnica (doua trimestre consecutive de scadere) in a doua parte a anului trecut, dupa ce lira turceasca s-a depreciat cu 30% fata de dolar si costurile de imprumut au crescut, transmit BBC si Reuters.



PIB-ul Turciei s-a contractat cu 2,4% in trimestrul patru din 2018, dupa un declin de 1,6% in precedentele trei luni, arata datele publicate luni de Institutul National de Statistica (TurkStat). Pe ansamblul anului trecut, economia a inregistrat un avans de 2,6%, fata de o expansiune de 7,4% in 2017. Cresterea din 2018 reprezinta cea mai slaba performanta din 2009. Sectorul constructiilor, care a beneficiat mult timp boom-ul creditarii din Turcia, s-a contractat cu 8,7% in trimestrul patru din 2018, in timp ce in industrie s-a inregistrat un declin de 6,4%. Cheltuielile de consum au scazut cu aproximativ 9%, dupa ce rata inflatiei a atins cel mai ridicat nivel din ultimii 15 ani, iar costurile ridicate cu imprumuturile au afectat perspectivele de investitii, scrie Agerpres. Anul trecut, lira turceasca a pierdut aproximativ 30% din valoare in raport cu dolarul, pe fondul ingrijorarilor cu privire la efectele influentei presedintelui Tayyip Erdogan asupra economiei, al apelurilor sale repetate pentru dobanzi mai mici si al inrautatirii relatiilor cu SUA.

