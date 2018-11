Eugen Teodorovici a anuntat ca 4.143 de posturi nu se vor mai regasi in anul viitor, dintre care 3.276 sunt de la ANAF, noteaza dcnews.ro.

"Este vorba si de posturi bugetate si nebugetate pentru ca nu cred ca e cineva care poate spune altceva decat ca administratia centrala este supraincarcata si vedem clar in economie efectul la modul in care lucreaza. Sunt foarte multe blocaje, prevederi legale care ar trebuie sa se schimbe in beneficiul economiei si nu se schimba. [...] E un prim pas, acela de a taia aceste posturi vacante. Ministerele si-au retinut posturile care erau deja lansare pentru procedura de concurs. Ministerul de Finante este cel care da primul exemplu.

Stiu ca sunt multe nemultumiri. Trebuie sa intelegem cu totii ca decat sa vorbim, mai bine sa luam masuri. Traim in Romania si, cum spune colegul dumneavoastra, ne ocupa tot timpul... [...] Efectul poate fi si acela de a duce la disparitia unor functii de conducere, in special. In administratie este un procent de 12% la numarul total de institutii in care se pot incadra functiile de conducere. Daca per total dispar, inclusiv acel 12% este altul si pot disparea functii de conducere. [...] Nu trebuie sa avem mai multa munca, pentru ca de sefie suntem toti buni in tara asta. Toti vrem sa fim cu mapa, dar cu munca mai putini", a spus ministrul de Finante la Antena3.

Numarul de posturi in aparatul administrativ urmeaza a fi redus, diminuarea cea mai mare a numarului de angajati urmand sa fie aplicata la Agentia Nationala de Administrare Fiscala, conform unui proiect de Hotarare publicat de Ministerul Finantelor Publice, scrie Agerpres.

Astfel, proiectul prevede pentru Agentia Nationala de Administrare Fiscala, pentru aparatul propriu si structuri subordonate, un numar maxim de 24.306 posturi, inclusiv presedintele, vicepresedintii si posturile aferente cabinetelor demnitarilor.



La Ministerul Afacerilor Externe un numar maxim de posturi de 2.421, exclusiv demnitarii, cabinetul ministrului, cabinetul ministrului delegat si cabinetele secretarilor de stat din subordinea ministrului delegat, din care 938 in centrala MAE. Numarul maxim de posturi prevazut pentru serviciul exterior este de 1.483.

Pentru Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice sunt prevazute 839 posturi, exclusiv demnitarii si posturile aferente cabinetelor acestora, la Ministerul Finantelor Publice, numarul de posturi din aparatul propriu al ministerului este de 1.815, exclusiv demnitarii, iar Ministerul Justitiei va dispune de un aparat administrativ propriu, organizat la nivel de directii, servicii, birouri, denumite in continuare compartimente administrative, si compus din 390 posturi, exclusiv demnitarii, posturile aferente cabinetului ministrului si cele ale Directiei de implementare a proiectelor finantate din imprumuturi externe (DIPFIE) si Directiei Nationale de Probatiune (DNP).

Aparatul propriu al Ministerului Muncii si Justitiei Sociale va avea un numar maxim de 359 posturi, finantate de la bugetul de stat, exclusiv demnitarii si posturile aferente cabinetului ministrului., iar numarul maxim de posturi pentru aparatul propriu al Ministerului Tineretului si Sportului va fi de 138, exclusiv demnitarii si posturile aferente cabinetului ministrului.

Numarul maxim de posturi al Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale si unitatilor aflate in subordinea acestuia va fi de 13.999, din care 638 aparatul propriu al ministerului, exclusiv demnitarii si posturile aferente cabinetului ministrului, cel al Ministerului Mediului va fi de 262 exclusiv demnitarii si posturile aferente cabinetului ministrului, iar al Ministerului Transporturilor de 430, exclusiv demnitarii si posturile aferente cabinetului ministrului.

Ministerul Educatiei Nationale va avea un numar de 458 de posturi, exclusiv demnitarii si posturile aferente cabinetului ministrului si Ministerul Sanatatii de 317 exclusiv demnitarii si posturile aferente cabinetului ministrului, din care: 10 posturi aferente Unitatii de Management al Proiectului Bancii Mondiale, 14 posturi, pe perioada de realizare a obiectivelor investitionale privind constructia a 8 spitale regionale si un post pentru Unitatea de coordonare pentru evaluarea tehnologiilor medicale.

Ministerul Culturii si Identitatii Nationale are prevazut un numar maxim de 180 de posturi, exclusiv demnitarii si posturile aferente cabinetului ministrului, Ministerul Comunicatiilor si Societatii Informationale 178 de posturi, Ministerul Economiei 166 posturi, finantate de la bugetul de stat, exclusiv demnitarii si posturile aferente cabinetelor demnitarilor, Ministerul Energiei, pentru aparatul propriu, 231, inclusiv demnitarii si posturile aferente cabinetelor acestora, Ministerul Fondurilor Europene si unitatile subordonate - 1.322 si Ministerul Turismului 223 posturi, finantate integral de la bugetul de stat, exclusiv demnitarii si posturile aferente cabinetelor demnitarilor.

Numarul maxim de posturi pentru Ministerul pentru Mediul de Afaceri, Comert si Antreprenoriat, aparatul propriu, va fi de 297, din care 83 de posturi se vor utiliza pentru birourile care constituie reteaua economica externa si pentru reteaua externa de promovare a comertului exterior si investitiilor straine, iar pentru Ministerul Cercetarii si Inovarii de 140 exclusiv demnitarii si posturile aferente cabinetelor demnitarilor.



La Ministerul Apelor si Padurilor este prevazut un numar maxim de posturi de 201 exclusiv demnitarii si posturile aferente cabinetului ministrului si la Ministerul pentru Relatia cu Parlamentul 50, exclusiv demnitarii si cabinetele demnitarilor.