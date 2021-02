„În cursul serii de ieri am intrat în posesia unui document care la momentul acesta nu e public, dar pe care noi l-am postat ca să-l vadă şi oamenii, prin care Guvernul Cîţu vrea să taie sporurile bugetarilor şi vrea să le diminueze pe cele acordate în cuantum procentual, sub pretextul eliminării discriminării. Cu alte cuvinte, de exemplu un spor de noapte, care este un spor procentual, de 25% din ora de lucru, dacă acum dumneavoastră primiţi 3 lei şi eu primesc 2 lei, va veni domnul Cîţu, va elimina discriminarea şi ne va da amândurora câte 1 leu. Şi atunci sub acest pretext urmează practic alte tăieri salariale, la care, evident, nu avem cum să nu reacţionăm. Nu putem accepta aşa ceva sub pretextul eliminării inechităţilor. (...) Bugetarii au trecut printr-o experienţă similară în 2009, la acel moment li s-a spus că trebuie să aştepte liniştiţi, că nu se va întâmpla nimic, şi au existat acele tăieri salariale de 25%, în timp ce exact în aceeaşi perioadă politicienii furau sute de milioane de euro, lucru care s-a dovedit în următorii ani după momentul crizei. Cred că bani există, însă problema este modul în care aceştia sunt cheltuiţi şi distribuiţi", a afirmat Cosmin Andreica.

Secretarul general al Federaţiei Publisind, care este şi preşedinte al sindicatului poliţiştilor Europol, a explicat că principala revendicare a organizatorilor mitingului este anularea ordonanţei prin care salariile din sectorul public au fost îngheţate.

„Suntem în a treia săptămână a calendarului de proteste adoptat de Federaţia Publisind, din care fac parte mai multe sindicate de la nivelul unor instituţii bugetare - Poliţie, penitenciare, grefieri, administraţie publică, asistenţă socială şi aşa mai departe - săptămâna aceasta protestăm în faţa Ministerului Afacerilor Interne. Revendicarea noastră este una singură: revenirea asupra ordonanţei de urgenţă prin care s-a suspendat aplicarea legii 153, legea salarizării", a menţionat Cosmin Andreica.

Liderul sindical a solicitat Guvernului să fie deschis la dialog cu sindicatele pe subiectul salariilor angajaţilor din sistemul public.

Citeste si: Turcan: „Statul este eficient dacă vine integrator cu un pachet de...

„De la Guvern aşteptăm în primul rând dialog. Ordonanţa de urgenţă a fost dată nu 'noaptea ca hoţii', ci 'în weekend ca hoţii', fără un dialog social, fără o consultare şi fără a verifica soluţiile pe care le-am avut noi la dispoziţie şi pe care le-am pus la dispoziţia Ministerului (de Interne, n.r.). Firesc era ca înainte de aceste tăieri să vedem dacă putem renunţa de exemplu la alte cheltuieli, cum am propus şi la nivelul Ministerului Afacerilor Interne, şi anume să renunţăm la salariile de lucrări de excepţie şi misiuni speciale, care sunt până la 50% din salariul de bază. Şi am văzut în această săptămână că ele au fost distribuite, în special la şefii care aveau cele mai multe amenzi", a menţionat Cosmin Andreica, citat de Agerpres.