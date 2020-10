„Vești foarte bune din economia reală! Septembrie este a doua lună consecutivă în care veniturile la buget SUNT MAI MARI decât în aceeași lună a anului trecut. Am reușit ceea ce parea imposibil- să creștem veniturile la buget in timpul celei mai mari crize din ultima sută de ani. Am luat cele mai bune masuri până acum, 6% din PIB pachetul de susținere a economiei aprobat de guvernul PNL, iar sectorul privat a răspuns pozitiv”, a scris pe Facebook Florin Cîțu.

Ministrul Finanțelor susține că „strategia acestui guvern de a fi un partener onest si transparent pentru sectorul privat a fost optimă”.

„Așa cum am anunțat ieri și după 25 octombrie venim cu masuri care să susțină sectorul privat. Datoriile la buget acumulate în perioada de la începutul stării de urgenta și până la 25 octombrie vor putea fi eșalonate. Nu lăsăm pe nimeni în urmă! Doar cu un sector privat puternic și sănătos putem să ne asiguram o revenire rapidă a economiei încă din trimestrul III al acestui an”, a mai explicat Cîțu.

