Noul variantă de plată va fi disponibilă pentru început în două din magazinele de convenienţă Amazon Go din Seattle, unde îşi are sediul compania. Grupul antreprenorului Jeff Bezos intenţionează să adauge tehnologia şi celorlalte magazine din SUA (Chicago, San Francisco şi New York, pe lângă alte puncte de vânzare din Seattle) şi să o vândă către magazine terţe, dar nu a anunţat încă numele unui potenţial partener.

„În majoritatea spaţiilor comerciale, Amazon One ar putea deveni o metodă alternativă de plată sau o opţiune de card de fidelitate cu un dispozitiv la casă alături de sistemul tradiţional de plată", explică într-o postare pe blog Dilip Kumar, vice-preşedintele pentru vânzări cu amănuntul şi tehnologie al companiei Amazon.

Kumar a declarat, de asemenea, că Amazon One ar putea fi utilizat pentru intrarea publicului pe stadioane sau pentru accesul la locul de muncă al angajaţilor. Descrisă de Amazon drept „rapidă, fiabilă şi sigură", tehnologia foloseşte algoritmi personalizaţi pornind de la o imagine a mâinii pentru a crea o „semnătură unică cu palma".

Singurele condiții pentru a putea beneficia de această metodă de plată este ca clienţii să aibă un număr de telefon mobil şi un card bancar, dar nu este necesar să aibă un cont Amazon.

„Luăm în serios securitatea şi confidenţialitatea datelor, iar toate datele sensibile sunt tratate în conformitate cu politicile noastre ce datează de mulţi ani", susţine compania. Kumar insistă în special asupra faptului că imaginile palmelor nu vor fi stocate pe dispozitivele Amazon One, ci criptate şi trimise în spaţii 'cloud' securizate, menționează adevarul.ro.



Utilizatorii vor avea, de asemenea, opţiunea de a solicita ştergerea datelor asociate cu Amazon One direct de pe dispozitiv sau printr-un site web dedicat. Pentru Doug Stephens, specialist în evoluţia tiparelor de consum şi fondator al firmei de consultanţă Retail Prophet, „biometria ca mijloc de identificare sau mijloc de plată a avut întotdeauna mult sens”. „Întrebarea este dacă Amazon va reuşi să îşi normalizeze relaţia cu noi sau dacă ne va trăda încrederea", a scris pe Twitter specialistul canadian.