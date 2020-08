„Din primul moment am spus că vom crește pensile în 2020. Da, le vom crește. Valoarea punctului de pensie va avea cea mai mare creștere pe care o vom vedea în plus la punctul de pensie, vreodată. PSD niciodată nu a mărit pensiile cu această sumă. În acest context economic global dificil, am reușit să facem acest efort și să creștem pensiile cu cea mai mare sumă pe care au văzut-o românii, care se pune în plus la punctul de pensie. Știm cât de importante sunt aceste sume pentru români. Îl provoc pe domnul Ciolacu să mai găsească o țară care să facă astfel de eforturi în plină criză economică. (...) Ar trebui să veniți să vă cereți scuze pentru că i-ați mințit pe români", a declarat Florin Cîțu.