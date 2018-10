Intrarea la festival este libera pentru vizitatorii, care se pot bucura de activitati variate pentru intreaga familie.

Festivalul va avea loc in incinta fostului complex Industria Bumbacului, in 4 spatii neconventionale, reabilitate si transformate de tineri plini de initiativa: TOT, Nod Makerspace, Deschis Gastrobar si La Firul Ierbii.

Deschiderea festivalului va avea loc joi, 11 octombrie, la ora 17:00 la TOT si va include trei expozitii de arta: o instalatie semnata Ramon Sadic, o expozitie de fotografie realizata de Cristi Hancu si o instalatie interactiva realizata de artista din Ucraina Liliia Liutko. Deschiderea se va incheia un spectacol de dans dervis rotitor.

„Un festival de arta organizat intr-unul din cele mai promitatoare spatii noi de cultura din Bucuresti are nevoie de automobile pe masura. Modelele noastre plug-in hybrid, cu o autonomie electrica de pana la 45 km, sunt completarea potrivita, care respecta spiritul evenimentului. Suntem incantati ca putem sa construim legaturi cu proiecte culturale in Bucuresti, asa cum BMW Group o face consecvent peste tot in lume”, a explicat Alex Seremet, Corporate Communication Manager BMW Group Romania.

In acest moment, BMW Seria 2 Active Tourer 225xe este cel mai de succes model BMW plug-in hybrid de pe piata locala. Modelul a beneficiat de o revizuire tehnica si estetica in primavara care a inclus si o baterie cu o capacitate utila crescuta la 6,1 kWh. Acum autonomia atinge 45 km in valoare NEDC, conform ciclului de teste impus de Uniunea Europeana. Noul model poate acoperi numai in regim electric distantele zilnice uzuale, in timp ce motorul pe benzina asigura autonomia pe distante mari. Cu o putere totala a sistemului de 224 CP si un cuplu maxim de 385 Nm, modelul nu este doar eficient, dar ofera si placerea de a conduce tipica BMW.

De aproape 50 de ani, BMW Group a initiat si s-a implicat in peste 100 de proiecte culturale la nivel mondial. Compania pune accentul principal pe implicarea de durata in arta moderna si contemporana, in muzica jazz si cea clasica, precum si in arhitectura si design. In 1972, trei picturi de mari dimensiuni semnate de Gerhard Richter au fost create special pentru a fi expuse in foaierul sediului central BMW Group de la München. De atunci, artisti precum Andy Warhol, Jeff Koons, Daniel Barenboim, Jonas Kaufmann si arhitecta Zaha Hadid au cooperat cu BMW. In 2016 si 2017, artista Cao Fei din China si americanul John Baldessari au creat doua noi automobile pentru colectia BMW Art Car. Pe langa initiativele comune precum BMW Tate Live, BMW Art Journey si concertele "Opera for All" din Berlin, München si Londra, compania este si partener al unor muzee si expozitii de arta de renume, precum si al unor orchestre si opere de pe mapamond. BMW Group garanteaza libertatea absoluta de creatie in toate activitatile culturale in care este implicata - acest aspect este esential pentru lucrari de arta revolutionare, ca si pentru inovatiile importante intr-o afacere de succes.

In Romania, BMW a consolidat parteneriate de traditie, asa cum este Festivalul de muzica de camera SoNoRo, si se implica in diverse proiecte culturale asa cum a fost colaborarea cu artistul Adrian Mitu pentru seriile Blue Coffee si Blue Hero. La nivel national, prin reteaua de dealeri BMW, sunt sustinute o gama larga de proiecte culturale, asa cum este Festivalul de Teatru de la Sibiu.

Pe parcursul festivalului exista o serie de workshop-uri creative deschise publicului printre care un workshop de decoratiuni interioare organizat de Muna Bloom si un workshop special de artele spectacolului sustinut de Vera Iona Papadopoulou, fosta eleva a artistei Marina Abramovic si una dintre cele mai relevante personalitati de pe scena internationala a teatrului experimental si a artelor vizuale.

In cadrul BSAF 2018 vor rula in premiera o serie de filme artistice si documentare cu teme politice sau sociale menite sa deschida dezbateri despre situatia politica si sociala actuala a tarilor aflate in bazinul Marii Negre. Printre acestea mentionam documentarul Our new president/ - r. Maxim Pozdorovkin/ US, RU, 2018, filmul artistic Sideway/- r. Tayfun Pirselimo─člu/TR, GR, 2018 si documentarul Hybrid Warfare/-r. Toma Chagelishvli/GE, 2018.

Anul acesta, Black Sea Arts Festival include si o serie de activitati speciale pentru copii care sa le permita celor mici sa invete si sa interactioneze cu alte culturi vecine din zona Marii Negre. In perioada festivalului copiii au ocazia sa exploreze tehnicile animatiei in cadrul a doua workshop-uri coordonate de animatori profesionisti din Romania si Bulgaria.

In weekend, pe 13 si 14 octombrie incepand cu ora 14:00 la Nod Makerspace, Asociatia pentru Dialog si Valori Universale va sustine o serie de workshop-uri de arta turceasca: un workshop de caligrafie otomana, unul de pictura pe apa si unul de pictura pe corp cu henna. Festivalul pune la dispozitia copiilor si un spatiu de joaca neconventional. Poriectul Babareasa, realizat de arhitecta Karina Staicova, prezinta 5 casute in miniatura care imita arhitectura caselor traditionale din Romania, Ucraina, Bulgaria, Republica Moldova si Azerbaijan.

Casutele vor fi expuse in incinta complexului, iar sambata si duminica se vor transforma in mini-cinematografe unde vor rula animatii din mai multe tari pe tot parcursul zilei. La finalul festivalului casutele vor fi donate asociatiei MagiCamp care organizeaza tabere pentru copii care sufera de boli grave sau probleme emotionale severe.

In incheierea festivalului 4 artisti internationali de pe scena muzii electronice vor sustine un concert caritabil. Concertul ii va avea ca protagonisti pe Baba lui Novac, unul dintre pionierii muzicii electronice in Romania, Marius Copel, un artist complex care imbina muzica electronica cu experiemente vizuale hipnotice, trupa austriaca Murder Time care aduce in prim plan un stil muzical eclectic si noul proiect electronic romanesc Al’iikhwa Ra.

Donatiile stranse in cadrul concertului vor fi redirectionate spre subventionarea unor tabere de joaca in Romania pentru copii ucraineni din regiunea Donbass.

Festivalul este organizat de ONG Pamanteni in parteneriat cu asociatia Black Sea Trust for Regional Cooperation.