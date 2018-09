Alexandru Seremet: BMW Group se afla in mijlocul celei mai importante ofensive de modele din istorie. In paralel pregatim si cea mai importanta transformare tehnologica – automobilele noastre vor fi tot mai eficiente, mai conectate si mai sofisticate.

In acest context, 2018 este anul SUV, punctul culminant al campaniei noastre de reimprospatare al gamei de modele X. In plus, marcheaza debutul pe piata a doua modele noi, care ne dau oportunitatea sa ne extindem catre noi grupuri tinta – BMW X2, un SUV coupe copact dinamic si tanar si BMW X7, cel mai exclusiv si luxos model din familie. Cu toate acestea, cea mai importanta lansare din perspectiva pietei romanesti este noul BMW X5. Noul model va debuta pe piata la finalul acestui an si va veni cu un tren de rulare nou, care vine cu un plus important de confort, dar si abilitati off road si un plus de dinamism. In plus, BMW X5 va oferi o gama fara precedent de solutii si tehnologii noi, care vor face din acest model cel mai avansat SUV de pe planeta.

Avem si noutati importante pentru cea mai puternica litera din lume - M. Cu noile BMW M5 si BMW M5 Competition lansate in 2018, BMW are in oferta doua din cele mai rapide sedanuri de lux din lume. Cele doua modele refelecta foarte bine filozofia BMW M – comforabil in utilizarea zilnica, dar rapid ca un supercar pe circuit.

Portofoliul de noutati ale anului include si BMW i8 Roadster si o versiune revizuita pentru BMW i8 care acum primeste numele de BMW i8 Coupe. Noul model se distinge acum printr-o baterie de capacitate crescuta, ceea ce a crescut autonomia pur electrica a modelului la aproape 50 km.

9AM.ro: Avand in vedere ca in 2018 am avut o introducere a noilor modele din portofoliul ”i” al BMW, cum planuieste compania sa vanda pe piata din Romania mai multe modele? Cum s-au vandut pana in prezent masinile BMW i in tara noastra? Credeti va i8 Roadster va avea succes la noi? Este i3s apreciat de clientii romani?

Alexandru Seremet: Calendarul nostru de lansari a fost comunicat din timp si ramanem consecventi planului nostru. 2019 va aduce pe piata MINI electric, un model confirmat ca va fi produs in Marea Britanie, in uzina MINI de la Oxford. 2020 va marca lansarea BMW iX3, prefigurat deja de un concept car lansat in acest an. 2021 marcheaza lansarea proiectului BMW i Next intr-o versiune de serie. In paralel vom aduce constant noi versiuni plug-in hybrid. Si asa cum BMW i3 a beneficiat de tehnologii noi de baterie si a imbunatatit permanent autonomia electrica, la fel modelele plug-in hybrid vor avea autonomii electrice semnifiactiv crescute.

Avem o pozitie foarte puternica pe piata de automobile electrice. In acest moment BMW i3 este cel mai prezent automboil electric pe strazile din Romania – ne pregatim sa marcam livrarea a 250 de automobile. Avem, in egala masura clienti individuali si flote comerciale, asa cum este primul serviciu de shuttle cu automobile electrice sau programe de car sharing. In plus, BMW i este mai mult decat o gama de automobile. Am investit si in proiecte de statii de incarcare si ne mandrim ca proiectul nostru de statie rapida este unul din cele mai vizibile din Romania. Am livrat peste 15 MWh de electricitate in acest an, echivalentul a aproximativ 75.000 km parcursi electric.

9AM.ro: Conceptul BMW iX3 va veni in Romania? Cata autonomie promite?

Alexandru Seremet: Avand in vedere ca modelul debuteaza in aproximativ doi ani, este inca devreme pentru a discuta detalii tehnice pentru modelul final. Conceptul BMW iX3, prezentat in prima jumatate a acestui an pentru a anticipa lansarea noului model, are o autonomie de 400 km.

9AM.ro: Profitand de faptul ca inca suntem la capitolul masini proaspat lansate, este adevarat ca va urma un model cabrio al noului Seria 8? Va fi acesta disponibil in Romania? Cand se va lansa? Va fi soft-top sau hard-top?

Alexandru Seremet: Noul BMW Seria 8 va fi disponibil incepand cu anul viitor in mai multe variante de caroserie. Alaturi de Coupe a fost confirmat deja un model Cabriolet cu soft-top, element definitoriu pentru un cabriolet clasic. De asemenea, concept car-ul BMW M8 Gran Coupe prefigureaza si o caroserie coupe cu 4 usi.

9AM.ro: Vom avea in viitor un M8? Ne puteti impartasi cateva caracteristici? Va fi acesta cel mai scump model BMW?

Alexandru Seremet: Cu siguranta va exista si un M8. Este prematur insa sa vorbim in detaliu despre un astfel de model acum, cand inca nu am lansat nici macar BMW Seria 8.

9AM.ro: Ce urmeaza dupa M5 Competition si M2 Competition? Vor primi noile modele Seria 3 si Seria 4 tratamentul M? Vom regasi M xDrive pe viitoarele M3 si M4?

Alexandru Seremet: Gama de modele BMW M si BMW M Perfromance este in continua extindere. Suntem tot mai activi pe teritoriul modelelor BMW X si este de asteptat sa avem mai multe noutati in aceasta directie in urmatoarea perioada.

9AM.ro: Cum apreciati recentele evenimente din Coreea, unde mai multe masini au luat foc? Care a fost problema si cum a fost sau va fi aceasta rezolvata?

Alexandru Seremet: Am identificat problema si acum analizam daca aceste incendii au fost toate cauzate de aceasta problema. Am initiat o actiune tehnica de verificare a automobilelor care ar putea fi afectate de aceasta situatie. La nivelul Romaniei avem in evidenta aproxiamtiv 2000 de automobile care sunt asteptate la service.

9AM.ro: Sa ne oprim putin la capitolul X5. Stim deja ca un model a ajuns in Romania si este prezentat clientilor BMW. Cand va fi acesta disponibil in tara noastra? Ce aduce nou? Vom avea un X5 complet electric in viitorul apropiat?

Alexandru Seremet: Noul BMW X5 este mai configurabil ca nicidoata – un singur model, mai multe personalitati foarte distincte. Avem o abordare orientata catre off-road, care este sustinuta de suspensia pneumatica (care se intoarce pe BMW X5 dupa ce a fost oferita pe prima generatie) si patru moduri de condus pentru teren accidentat. Latura sportiva este sustinuta de sistmul de bare stabilizatoare active, suspensia M adaptiva si directia integrala. In acelasi timp, noul model permite o configuratie cu un design sportiv si pachetul M Sport, dar si o gama larga de solutii de personalizare ultra luxoase, inclusiv insertii de cristal la nivelul controller-ului iDrive si schimbatorului. La toate acestea se aduaga o abordare foarte sofisticata a suspensiei care promite un confort de neegalat in clasa.

Noul BMW X5 lanseaza cea mai noua generatie a interfetei BMW iDrive, BMW OS7, un sistem care este foarte configurabil, mai inteligent, permite update-uri si activarea de functii noi on-line si va putea fi combinat in viitor si cu un asistent digital inteligent cu comadna vocala.

Gama de noutati este completata de un pachet larg de tehnologii prezentate pe noile Seria 5 si Seria 7, cum ar fi cheia cu display sau condusul semi-autonom, dar si o serie de solutii inteligente pentru mai multa ergonomie si confort. Aici se remarca, de exemplu, o gama larga de sisteme pentru portbagaj care sa permita o incarcare/descarcare cu efort minim.

Avem deja primele comenzi pentru noul BMW X5, cel mai important model din portofoliul BMW in Romania, iar primele livrari sunt asteptate in noiembrie 2018.

In cursul anului viitor vom lansa un nou model plug-in hybrid pentru BMW X5. Acesta va beneficia de cele mai noi tehnologii ale sistemului de propulsie electric si ale bateriilor de capacitate mare si va oferi autonomie electrica de pana la 80 km la viteze maxime de pana la 140 km/h.

9AM.ro: Privind inspre anul 2030 credeti ca gama ”i” a BMW va inlocui ”M”? Daca nu, cum vor arata masinile BMW M intr-un viitor in care se vorbeste tot mai mult de electrificare si masini electrice?

Alexandru Seremet: Nu se pune problema concurentei intre „i” si „M”. Cele doua sub-branduri reprezinta doua atribute princiaple BMW care nu se exclud – eficienta si protectia mediului pe de o parte, sportivitate pura pe de alta. In plus, si dincolo de anul 2030, nu vedem un viitor exclusiv electric. Cu multi factori exteri (de exemplu deciziile legislative) este greu de anticipat ponderea de modele electrice si plug-in din totalul de vanzari. Cheia succesului pentru producatorii auto va fi flexiblitatea, pentru a se putea adapta la evolutia pietei.

Aici BMW Group are o pozitie speciala, cu doua arhitecturi flexibile din 2021 care vor putea integra orice sistem de propulsie (convetional cu motor cu ardere interna, plug-in hybrid si pur electric) pe aceeasi linie de fabricatie. Aceasta da posiblitatea companiei sa raspunda evolutiilor in piata, indiferent care ar fi acestea. Totdata, trecerea la un sistem de 48V este astepata sa fie completa la jumatatea deceniului urmator. Aceasta inseamna ca solutii mild plug-in hybrid se vor raspandii consistent in intreaga gama BMW, cu recuperarea energiei la franare printr-un sistem de tipul unui generator, de exemplu. In acelasi timp, tot mai multe sisteme vor functiona electric si inteligent, de exemplu pompa de apa sau sistemul de racire.

Este de asteptat sa avem motoare electrice, in viitor, si pe modelele M. Dar nu versiuni exclusiv electrice, ci solutii plug-in unde propulsorul electric sa aduca un plus de perfromanta.

Este destul de devreme sa discutam despre noile M3 si M4, avand in vedere ca cel din urma a primit un facelift anul trecut. Chiar si asa, personal, nu cred ca vom avea M xDrive disponibil pentru masinile mentionate.

9AM.ro: Care sunt provocarile cu care se confrunta compania in prezent in materie de motorizare? Este presiunea prea mare pe motoarele diesel? Pastrand aceeasi ordine de idei, vom mai avea pe viitorul Seria 7 un motor V12 de 6,6L?

Alexandru Seremet: BMW Group crede cu tarie ca motoarele diesel sunt o solutie foarte atractiva pentru urmatoarea perioada. Ofera o combinatie unica intre performante dinamice de exceptie, eficienta si emisii de CO2 foarte reduse. Este exemplu celui mai sofisticat motor diesel de trei litri, cu patru turbine, care dezvolta 400 CP, disponibil, de exemplu, pe BMW Seria 5, Seria 7 sau noul BMW X5. Niciun alt model din segment nu poate oferi acelasi nivel de perfromante, cumulat cu un nivel de emisii foarte redus si un consum care poate cobora sub 8 litri in regim extraurban. In acelasi timp, solutia catalica care include si un sistem EGR cu AdBLue, asigura o reducere de noxe care apropie un diesel de nivelul unui model pe benzina.

Presiunea asupra modelelor diesel vinde in special din exterior, de la perspectiva modificarilor legislative. Aceste sunt factorul care pot transforma interesul pietei pentru acest timp de motoare, dar performantele, eficienta si nivelul redus de emisii a aratat ca exista un viitor important pentru modelele diesel.

Este prematur sa discutam despre viitorul model de Seria 7 si motorizarile pe care le va avea disponibile.

9AM.ro: In ultimul rand, va rog sa imi spuneti ce importanta are piata din Romania pentru MINI. Care sunt lucrurile pe care cititorii nostri ar trebui sa le stie?

Alexandru Seremet: MINI a venit cu un facelift pentru modelele hatchback si cabriolet in primavara acestui an. Aceasta a introdus o premiera mondiala absoluta, foarte importanta – personalizarea individuala cu tehnologie 3D. Clientii isi pot crea o serie de elmente proprii cu o aplicatie Web si pot comanda piele repsective, care vor fi produse automat prin printare 3D sau gravare laser. Aceasta solutie deschide noi teritorii pentru industria auto si arata o perspectiva importanta pentru viitor in ceea ce priveste personalizarea automobilului. MINI a creat acest segment in piata automboilelor mini premium si acum da iar directia pentru noi aplicatii si solutii in viitor.

Nota editor

Desi PR-ul BMW Romania nu a putut sa confirme sau infirme pentru 9AM.ro daca viitoarele M3 si M4 vor avea M xDrive precum M5 si M5 Competition la data luarii acestui interviu, cred ca este esential sa aratam in acest material ca pe 8 septembrie 2018 au fost anuntate noile X3 M si X4 M care vor avea disponibil noul sistem de tractiune integrala al BMW. Exista, in ciuda prematuritatii intrebarilor adresate de mine, o mare posibilitate ca viitoarele M3 si M4 sa aiba disponibil M xDrive.